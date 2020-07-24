Открылась регистрация на выставку Integrated Systems Russia 2020

Компания «Мидэкспо» совместно с Integrated Systems Events объявили об открытии регистрации на оффлайн-выставку Integrated Systems Russia 2020, которая состоится 27-29 октября в МВЦ «Крокус Экспо». Мероприятие проводится при поддержке ассоциаций Cedia и Avixa.

«Мы стали свидетелями того, как весь событийный рынок резко переориентировался на онлайн. У подобных событий, безусловно, есть ряд преимуществ. Однако, как отмечает большинство игроков, довольно сложно удерживать внимание слушателей и решать все бизнес-задачи, находясь на значительном удалении от визави. Пришло время вернуться в оффлайн», − говорится в сообщении организаторов.

Integrated Systems Russia − это ключевое оффлайн мероприятие для рынков PRO AV и системной интеграции, которое является универсальной платформой для бизнес-коммуникаций профессионального сообщества, дает возможность презентовать новинки российским специалистам и заказчикам, обменяться знаниями, приобрести новых партнеров и, в целом, засвидетельствовать свое присутствие на рынке.

Экспозиционная часть выставки будет включать себя демонстрацию профессиональных аудио-видео и ИТ решений, а также ряд отдельных тематических экспозиций, в том числе DIGITAL SIGNAGE, PRO AUDIO, экспозицию встраиваемых решений для домашних инсталляций СUSTOM INSTALL, а также all-in-one систем Умный дом.

Деловая программа, рассчитанная на интересы представителей различных вертикальных рынков, стала неотъемлемой частью выставки. В этом году мероприятие вновь пройдет в формате «выставка-форум». SMARTTECH & PROAV Форум включит в себя конференции для заказчиков, обучающие курсы для специалистов, бизнес-встречи и партнерские мероприятия экспонентов.

Среди запланированных мероприятий:

Конференция «Технологии и решения для современного офиса и умных переговорных. Huddle rooms».

Конференция «Умная больница».

Конференция «ВКС и Стриминг».

Конференция «Digital Signage как эффективный канал работы с покупателем в новых условиях».

Конференция «Цифровой Музей».

Конференция «Цифра» в Умном доме. Какие smart-решения востребованы на рынке недвижимости».

Конференция «Интеллектуальные здания. Как COVID 19 повлияет на требования к оснащению жилых и коммерческих объектов».

Академия для инсталляторов, KNX форум.

Школа «Умного Дизайна»

Выставка и деловые мероприятия в ее рамках будут проходить с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий для предупреждения распространения новой короновирусной инфекции при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, а также комплекса мер для недопущения распространение коронавируса, разработанных организаторами совместно с выставочным центром.

Для посещения выставки-форума необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://midexpo.eventbank.ru/event/869/register/

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24.07.2020 Автор: БК