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Организаторы подтвердили, что Integrated Systems Russia 2020 состоится

Выставка пройдет в плановые сроки

Организаторы выставки-форума Integrated Systems Russia 2020 подтвердили, что мероприятие состоится. Об этом сообщает пресс-служба. Выставка и сопровождающий ее форум HI-TECH BUILDING 2020 пройдут в установленные ранее сроки с 27 по 29 октября в московском «Крокус Экспо», Павильон №2.

Сомнения относительно Integrated Systems Russia 2020 возникли из-за места его проведения: площадка фактически расположена в Московской области. 19 октября вышло поставновление губернатора региона о запрете на проведение массовых, спортивных мероприятий и выставок. Однако, 21 октября Integrated Systems Russia 2020 / HI-TECH BUILDING получили статус «Официального мероприятия». Оно разрешено к проведению.

Выставка-форум пройдет с соблюдением всех мер для обеспечения здоровья и безопасности участников и посетителей. Все билеты действительны, а тем, кто еще не успел зарегистрироваться, рекомендуется получить свой билет и заранее распечатать его, чтобы миновать стойку регистрации и сразу попасть в зал.

Регистрация на выставку: isrussia.ru и hitechbuilding.ru

Среди участников выставки: AUVIX, ALTIMA, Armada Sound, ALPHAOPEN, BIAMP, CTC Capital, CEDAR/SUPREME-LED, DI.MEDIA, DIGIS, Digital Fruits, Extron Electronics, Forsite, HI-TECH MEDIA, Larnitech RUS, MIXART, PAX ProAV Group Rus, POLYMEDIA, SONANCE, Sonoruss, SpinetiX Russia & CIS, QS-TECH, Thinknx, АйПиМатика, ТелеВидеоДата, WAVIoT/Телематические решения, ООО «ЛИИС Инженерные решения», z-wave.me, ООО «ИПРо», БРИО, Фонд «Сколково», Пролэнд Груп, Глобал Групп, Wiren Board, Embedded Systems, B.E.G., Unspot и другие

В деловой программе выставок:
1. Форум Интеграторов, включающий в себя четыре направления профессионального образования:

  • Проектирование видеостен и многоэкранных инсталляций.
  • Профессиональный звук.
  • Digital signage и системы отображения. Высокомаржинальные продукты, контент и универсальные продукты.
  • Залы встреч и принятия решений в корпоративном сегменте.

Все посетители Форума Интеграторов получат сертификаты на специалиста или компанию.

2. Конференция «Цифровой музей»
3. Конференция «Театр во время пандемии. Новые форматы работы в настоящем и будущем»
4. Конференция «Цифра в умном доме. Какие smart-решения востребованы на рынке недвижимости»
5. Обновленный BIAMP
6. L-Acoustics K3 LIVE DEMO

На основе рекомендаций Роспотребнадзора, компанией «Мидэкспо» принят ряд мер, направленных на заботу о здоровье участников и посетителей выставки. 

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22.10.2020 Автор: БК

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