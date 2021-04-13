Оператор «Дом.ru» и IVI договорились о сотрудничестве

«Дом.ru» и IVI договорились о сотрудничестве. В ноябре прошлого года компании начали тестировать совместную работу на ОТТ приставке «Movix», и уже в апреле текущего года клиенты «Дом.ru» могут воспользоваться преимуществами онлайн-кинотеатра IVI во всех городах присутствия компании.
Партнерство с IVI открывает доступ к обширной библиотеке контента по модели SVoD [Subscription Video on Demand]. Для абонентов «Дом.ru» будет доступно более 100 000 единиц контента: отечественные и зарубежные фильмы, сериалы, мультфильмы, шоу.
«Мы очень рады началу масштабного партнерства с «Дом.ru», − говорит коммерческий директор IVI Юрий Смагаринский. − Для клиентов «ЭР-Телеком» подключение IVI стало максимально простым, а оплата с личного счета сделала клиентский путь удобным. На IVI крупнейший каталог лицензионного контента в России. У нас запущена уникальная система рекомендаций, которая формирует подборки в соответствии с предпочтениями пользователей и делает процесс поиска фильма или сериала комфортным и быстрым. У клиентов «Дом.ru» теперь появится возможность сполна ощутить все преимущества нашего сервиса».
«В апреле мы запустили новую тарифную линейку «Засмотрись», основное преимущество которой, это доступность к самому разнообразному видеоконтенту по единой цене, − рассказывает директор по цифровым продуктам АО «ЭР-Телеком Холдинг» Игорь Соколов. − Мы сосредоточены на том, чтобы наши клиенты получали качественный и разнообразный контент, чтобы они самостоятельно могли выбирать то, что им нравится и формировать индивидуальный профиль медиапотребления. Каждый наш клиент, который выбирает нас в качестве поставщика своего домашнего услуг, подключившись к нам, мог найти то, что ему нужно и оставался с нами. Именно поэтому мы выбираем лучшие онлайн-кинотеатры для сотрудничества».
Партнерство «Дом.ru» и IVI будет строиться по схеме revenue share. В дальнейшем каталог фильмов и программ будет расширяться за счет интеграции библиотек других правообладателей.
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13.04.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: IVI
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