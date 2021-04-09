IVI стал лидером по числу развивающего контента для детей среди онлайн-кинотеатров

ИАА Telecom Daily проанализировало каталоги детского контента крупнейших онлайн-кинотеатров России. В исследование попали онлайн-кинотеатры и OTT−платформы, легально работающие на российском рынке, с долей пользователей более 5% (согласно собственным данным TelecomDaily на конец 2020 года).

Лидером в этом рейтинге стал онлайн-кинотеатр IVI, в библиотеке которого насчитывается более 2,4 тыс. тайтлов детского развивающего контента. Второе место досталось Megogo с более 1,5 тыс. тайтлов. Далее следуют Wink (более 1 тыс.), «КиноПоиск HD» (более 530), Okko (более 500) и Premier (более 180).

«Мы рады возглавлять рейтинг развивающего детского контента в России, − прокомментировал результаты исследования коммерческий директор IVI Юрий Смагаринский. − Мы планируем активно расширять библиотеку детского сегмента, т.к. одним из фокусов развития IVI является лидерство в сегменте детского и семейного смотрения. Наша команда делает все возможное, чтобы ребенок рос вместе с IVI, получал новые знания и навыки, имел легкий доступ к образовательному и развивающему контенту в безопасном пространстве».

В Telecom Daily уточнили, что исследование проводилось открытым поиском на платформах, через сайты онлайн-кинотеатров и их приложениях на Smart TV. Под детским контентом подразумевался развивающий контент для несовершеннолетних, детские фильмы и мультфильмы.

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09.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Telecom Daily