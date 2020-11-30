IVI поделился графиком выхода новинок онлайн-кинотеатра в декабре

Онлайн-кинотеатр IVI поделился информацией о новинках, которые появятся на страницах видеосервиса в декабре. Зрителей ждет множество премьер, причем, как в подписке, так и за дополнительную плату. Кроме того, онлайн-кинотеатр предложит зрителям бесплатно (по рекламной модели) побывать на виртуальных экскурсиях в Пушкинском музее. Этот контент будет представлен в формате 4K.

Также в декабре зрителям представят проекты собственного производства: МЕРТВЫЕ ДУШИ Григория Константинопольского, спин-офф сериала «ЧУМА!» − шоу «Чумовой Новый Год» и многое другое. Кроме того, в этом месяце на IVI в подписке появится военная драма ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ.

Список дат и премьер IVI:

01.12. − комедия УДАЛИТЬ ИСТОРИЮ. Будет доступен за дополнительную плату.

01.12. − биографический фильм об Элтоне Джоне РОКЕТМЕН. РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ. Будет доступен по подписке.

01.12. − фантастический экшн с Уиллом Смитом ГЕМИНИ. Будет доступен по подписке.

01.12. − боевик РИТМ-СЕКЦИЯ. Будет доступен по подписке.

01.12. − семейный экшн ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД. Будет доступен по подписке.

01.12. − триллер об аллигаторах-убийцах КАПКАН. Будет доступен по подписке.

02.12. − турецкий сериал «Постучись в мою дверь» (Sen Cal Kapimi). Будет доступен по подписке.

02.12. − военная драма 1917. Будет доступен по подписке.

02.12. − эротический триллер ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕКНОВ СЕРОГО. Будет доступен по подписке.

02.12. − эротический триллер НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. Будет доступен по подписке.

02.12. − сказка ГРИНЧ − ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА. Будет доступен по подписке.

03.12. − фэнтези-драма НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО. Будет доступен за дополнительную плату.

03.12. − драма с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ. Будет доступен по подписке.

03.12. − британский сериал «О всех созданиях – больших и малых» (All Creatures Great and Small). Будет доступен по подписке.

05.12. − испанский сериал Auga Seca (название на русском будет известно позже). Будет доступен по подписке.

06.12. − виртуальная экскурсия в Пушкинский музей 4К. Бесплатно, с рекламой.

07.12. − сериал с Кейт Мара и Ником Робинсоном «Учитель» (A Teacher). Будет доступен по подписке.

09.12. − мелодрама со Сьюзен Сарандон и Кейт Уинслет ЧЕРНЫЙ ДРОЗД. Будет доступен за дополнительную плату.

09.12. − комедийный экшн с Кристен Стюарт АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. Будет доступен по подписке.

10.12. − сериал «Фьорды Мальборо Саунд» (The Sounds). Будет доступен по подписке.

11.12. − сериал «Пенниуорт» (1 сезон). Будет доступен за дополнительную плату.

12.12. − французская фэнтези-комедия ПАПИНА ДОЧКА. Будет доступен по подписке.

13.12. − виртуальная экскурсия в Пушкинский музей. Бесплатно, с рекламой.

15.12. − фантастический экшн ДОВОД. Будет доступен за дополнительную плату.

15.12. − боевик ЧЕСТНЫЙ ВОР. Будет доступен за дополнительную плату.

15.12. − боевик ШУГАЛЕЙ 2. Будет доступен по подписке.

17.12. − триллер СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ. Будет доступен по подписке.

17.12. − драма с Джудом Лоу ГНЕЗДО. Будет доступен за дополнительную плату.

17.12. − комедия КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА. Будет доступен за дополнительную плату.

17.12. − сериал «Обманутая» (The Deceived). Будет доступен по подписке.

18.12. − фильм-катастрофа с Джерардом Батлером ГРЕНЛАНДИЯ. Будет доступен за дополнительную плату.

19.12. − комедия ЧЕСТНЫЙ КАНДИДАТ. Будет доступен за дополнительную плату.

21.12. − боевик с Джеки Чаном АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ. Будет доступен за дополнительную плату.

24.12. − комедийный боевик МОЙ ШПИОН. Будет доступен по подписке.

24.12. − мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС. Будет доступен по подписке.

25.12. − семейный фильм ВЕДЬМЫ. Будет доступен за дополнительную плату.

25.12. − семейный фантастический экшн ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ. Будет доступен по подписке.

26.12. − триллер КРИМИНАЛЬНЫЕ БОССЫ. Будет доступен за дополнительную плату.

27.12. − Ледовые шоу Татьяны Навки. Будет доступно по подписке.

28.12. − легендарный сериал «Сверхъестественное» (15 сезон).

31.12. − корейский боевик ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО. Будет доступен за дополнительную плату.

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30.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: IVI