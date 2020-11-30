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IVI поделился графиком выхода новинок онлайн-кинотеатра в декабре

Зрителей ждет множество премьер как в подписке, так и за дополнительную плату

Онлайн-кинотеатр IVI поделился информацией о новинках, которые появятся на страницах видеосервиса в декабре. Зрителей ждет множество  премьер, причем, как в подписке, так и за дополнительную плату. Кроме того, онлайн-кинотеатр предложит зрителям бесплатно (по рекламной модели) побывать на виртуальных экскурсиях в Пушкинском музее. Этот контент будет представлен в формате 4K.

Также в декабре зрителям представят проекты собственного производства: МЕРТВЫЕ ДУШИ Григория Константинопольского, спин-офф сериала «ЧУМА!» − шоу «Чумовой Новый Год» и многое другое. Кроме того, в этом месяце на IVI в подписке появится военная драма ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ

Список дат и премьер IVI: 

01.12. − комедия УДАЛИТЬ ИСТОРИЮБудет доступен за дополнительную плату.
01.12. − биографический фильм об Элтоне Джоне РОКЕТМЕН. РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ. Будет доступен по подписке.
01.12. − фантастический экшн с Уиллом Смитом ГЕМИНИ. Будет доступен по подписке.
01.12. − боевик РИТМ-СЕКЦИЯБудет доступен по подписке.
01.12. − семейный экшн ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД. Будет доступен по подписке.
01.12. − триллер об аллигаторах-убийцах КАПКАНБудет доступен по подписке.
02.12. − турецкий сериал «Постучись в мою дверь» (Sen Cal Kapimi). Будет доступен по подписке.
02.12. − военная драма 1917. Будет доступен по подписке.
02.12. − эротический триллер ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕКНОВ СЕРОГОБудет доступен по подписке.
02.12. − эротический триллер НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. Будет доступен по подписке.
02.12. − сказка ГРИНЧ − ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВАБудет доступен по подписке.
03.12. − фэнтези-драма НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВОБудет доступен за дополнительную плату.
03.12. − драма с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВБудет доступен по подписке.
03.12. − британский сериал «О всех созданиях – больших и малых» (All Creatures Great and Small). Будет доступен по подписке.
05.12. − испанский сериал Auga Seca (название на русском будет известно позже). Будет доступен по подписке.
06.12. − виртуальная экскурсия в Пушкинский музей 4К. Бесплатно, с рекламой.
07.12. − сериал с Кейт Мара и Ником Робинсоном «Учитель» (A Teacher). Будет доступен по подписке.
09.12. − мелодрама со Сьюзен Сарандон и Кейт Уинслет ЧЕРНЫЙ ДРОЗДБудет доступен за дополнительную плату.
09.12. − комедийный экшн с Кристен Стюарт АНГЕЛЫ ЧАРЛИБудет доступен по подписке.
10.12. − сериал «Фьорды Мальборо Саунд» (The Sounds). Будет доступен по подписке.
11.12. − сериал «Пенниуорт» (1 сезон). Будет доступен за дополнительную плату.
12.12. − французская фэнтези-комедия ПАПИНА ДОЧКАБудет доступен по подписке.
13.12. − виртуальная экскурсия в Пушкинский музей. Бесплатно, с рекламой.
15.12. − фантастический экшн ДОВОДБудет доступен за дополнительную плату.
15.12. − боевик ЧЕСТНЫЙ ВОРБудет доступен за дополнительную плату.
15.12. − боевик ШУГАЛЕЙ 2Будет доступен по подписке.
17.12. − триллер СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИБудет доступен по подписке.
17.12. − драма с Джудом Лоу ГНЕЗДОБудет доступен за дополнительную плату.
17.12. − комедия КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДАБудет доступен за дополнительную плату.
17.12. − сериал «Обманутая» (The Deceived). Будет доступен по подписке.
18.12. − фильм-катастрофа с Джерардом Батлером ГРЕНЛАНДИЯБудет доступен за дополнительную плату.
19.12. − комедия ЧЕСТНЫЙ КАНДИДАТБудет доступен за дополнительную плату.
21.12. − боевик с Джеки Чаном АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИБудет доступен за дополнительную плату.
24.12. − комедийный боевик МОЙ ШПИОНБудет доступен по подписке.
24.12. − мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМСБудет доступен по подписке.
25.12. − семейный фильм ВЕДЬМЫБудет доступен за дополнительную плату.
25.12. − семейный фантастический экшн ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬБудет доступен по подписке.
26.12. − триллер КРИМИНАЛЬНЫЕ БОССЫБудет доступен за дополнительную плату.
27.12. − Ледовые шоу Татьяны Навки. Будет доступно по подписке.
28.12. − легендарный сериал «Сверхъестественное» (15 сезон). 
31.12. − корейский боевик ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГОБудет доступен за дополнительную плату.

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30.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: IVI

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