IVI поделился графиком выхода своих новинок в декабре

Онлайн-кинотеатр IVI поделился информацией о самых интересных новинках, которые появятся на страницах видеосервиса в январее. Зрителей ждет множество премьер, причем, как в подписке, так и за дополнительную плату. Также в январе зрителям представят проект собственного производства: документальный цикл МИР ПОСЛЕ.

Список дат и премьер IVI:

01.01. − ДОГОВОР МОЛЧАНИЯ (The Silencing). Будет доступен за дополнительную плату.

01.01. − ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (Lassie Come Home). Будет доступен за дополнительную плату.

01.01. − ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (Dragon Rider). Будет доступен за дополнительную плату.

02.01. − ДУБЛЕРША (The Stand In). Будет доступен за дополнительную плату.

02.01. − документальный цикл МИР ПОСЛЕ (проект IVI Originals).

04.01. − ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (Come Away). Будет доступен за дополнительную плату.

05.01. − НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2.

05.01. − ВЗПЕРТИ (Run). Будет доступен за дополнительную плату.

07.01. − ДИЧЬ (Freaky). Будет доступен за дополнительную плату.

08.01. − ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ. Будет доступен за дополнительную плату.

08.01. − СДЕЛАНО В ИТАЛИИ (Made in Italy). Будет доступен за дополнительную плату.

10.01. − СИЛА СТИХИИ (Force of Nature).

14.01. − РОЖДЕСТВО КОТА БОБА (A Christmas Gift from Bob). Будет доступен за дополнительную плату.

15.01. − ДУМАЙ КАК СОБАКА (Think Like a Dog).

19.01. − МАДАМ ПАРФЮМЕР (Les parfums). Будет доступен за дополнительную плату.

20.01. − ТРОЕ.

21.01. − ИГРЫ С ОГНЕМ.

26.01 . − ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (Druk).

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

31.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: IVI