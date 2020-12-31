IVI поделился графиком выхода своих новинок в декабре

Онлайн-кинотеатр IVI поделился информацией о самых интересных новинках, которые появятся на страницах видеосервиса в январее. Зрителей ждет множество премьер, причем, как в подписке, так и за дополнительную плату. Также в январе зрителям представят проект собственного производства: документальный цикл МИР ПОСЛЕ.
Список дат и премьер IVI:
01.01. − ДОГОВОР МОЛЧАНИЯ (The Silencing). Будет доступен за дополнительную плату.
01.01. − ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (Lassie Come Home). Будет доступен за дополнительную плату.
01.01. − ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (Dragon Rider). Будет доступен за дополнительную плату.
02.01. − ДУБЛЕРША (The Stand In). Будет доступен за дополнительную плату.
02.01. − документальный цикл МИР ПОСЛЕ (проект IVI Originals).
04.01. − ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (Come Away). Будет доступен за дополнительную плату.
05.01. − НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2.
05.01. − ВЗПЕРТИ (Run). Будет доступен за дополнительную плату.
07.01. − ДИЧЬ (Freaky). Будет доступен за дополнительную плату.
08.01. − ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ. Будет доступен за дополнительную плату.
08.01. − СДЕЛАНО В ИТАЛИИ (Made in Italy). Будет доступен за дополнительную плату.
10.01. − СИЛА СТИХИИ (Force of Nature).
14.01. − РОЖДЕСТВО КОТА БОБА (A Christmas Gift from Bob). Будет доступен за дополнительную плату.
15.01. − ДУМАЙ КАК СОБАКА (Think Like a Dog).
19.01. − МАДАМ ПАРФЮМЕР (Les parfums). Будет доступен за дополнительную плату.
20.01. − ТРОЕ.
21.01. − ИГРЫ С ОГНЕМ.
26.01 . − ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (Druk).
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31.12.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: IVI
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