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IVI поделился графиком выхода своих новинок в декабре

Зрителей ждет множество премьер как в подписке, так и за дополнительную плату

Онлайн-кинотеатр IVI поделился информацией о самых интересных новинках, которые появятся на страницах видеосервиса в январее. Зрителей ждет множество премьер, причем, как в подписке, так и за дополнительную плату. Также в январе зрителям представят проект собственного производства: документальный цикл МИР ПОСЛЕ.

Список дат и премьер IVI: 

01.01. − ДОГОВОР МОЛЧАНИЯ (The Silencing). Будет доступен за дополнительную плату.  
01.01. − ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (Lassie Come Home). Будет доступен за дополнительную плату.  
01.01. − ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (Dragon Rider). Будет доступен за дополнительную плату.  
02.01. − ДУБЛЕРША (The Stand In). Будет доступен за дополнительную плату.  
02.01. − документальный цикл МИР ПОСЛЕ (проект IVI Originals).
04.01. − ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (Come Away). Будет доступен за дополнительную плату.  
05.01. − НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2.
05.01. − ВЗПЕРТИ (Run). Будет доступен за дополнительную плату.  
07.01. − ДИЧЬ (Freaky). Будет доступен за дополнительную плату.  
08.01. − ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИБудет доступен за дополнительную плату.  
08.01. − СДЕЛАНО В ИТАЛИИ (Made in Italy). Будет доступен за дополнительную плату.   
10.01. − СИЛА СТИХИИ (Force of Nature). 
14.01. − РОЖДЕСТВО КОТА БОБА (A Christmas Gift from Bob). Будет доступен за дополнительную плату.   
15.01. − ДУМАЙ КАК СОБАКА (Think Like a Dog). 
19.01. − МАДАМ ПАРФЮМЕР (Les parfums). Будет доступен за дополнительную плату.   
20.01. − ТРОЕ.
21.01. − ИГРЫ С ОГНЕМ.
26.01 . − ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (Druk). 

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31.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: IVI

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