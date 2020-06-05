IVI рассказал о новинках июня

Самый популярный онлайн-кинотеатр России IVI рассказал о проектах, которые появятся в сервисе в июне. Это новые фильмы и сериалы, в том числе собственного производства. Какие-то проекты будут доступны по подписке, какие-то − за отдельную плату. В частности, с 1 июня в сервисе будет доступна большая коллекция аниме, среди которого − ДИТЯ ПОГОДЫ прославленного японского режиссера Макото Синкая.

Кроме того, в июне на IVI появятся:

С 1 июня: сериал «Миссис Америка», 1 сезон.

США, 1970-е. Движение за равноправие полов набирает обороты. Против феминисток выступает рьяный консерватор и настоящая леди Филлис Шлэфли. Начинается война сильных женщин за будущее и за власть. Двукратная обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт в девятисерийной теледраме на основе реальных событий «Миссис Америка». Исторических и вымышленных героинь той эпохи сыграли Роуз Бирн, Сара Полсон, Элизабет Бэнкс, Марго Мартиндейл и другие. Проект доступен по подписке.

С 1 июня: сериал «Секреты, которые она хранит».

Эксклюзив IVI. Действие шестисерийного сериала разворачивается в Голубых горах и повествует о двух женщинах из совершенно разных слоев общества с их взрывоопасными секретами, которые могут разрушить все, что им дорого. Сериал снят по мотивам психологического триллера Майкла Роботэма. Проект доступен по подписке.

С 1 июня: ПЕТСОН И ФИНДУС. МАЛЕНЬКИЙ МУЧИТЕЛЬ – БОЛЬШАЯ ДРУЖБА.

Большой фестиваль мультфильмов представляет фильм, по мотивам всемирной известной серии книг Свена Нурдквиста «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба». У старика Петсона, неспешно проживающего в небольшом красном доме, дел немало: порубить дрова, наловить рыбу, позаботиться о домашних курах и, конечно, заняться разработкой своих изобретений. И все же иногда Петсону бывает одиноко. Соседка Беда Андерссон дарит старику котика. Однажды Финдус − так Петсон прозвал своего питомца − начинает говорить, и это становится началом большой дружбы. Проект доступен за отдельную плату.

С 2 июня: фантастический триллер БОГ ГРОМА.

Простой американский парень Эрик неожиданно обнаруживает в себе силы северных богов: он может управлять стихией и обращать предметы в пепел. Что произойдёт, когда мир узнает о его новых возможностях? Эпический фэнтезийный боевик, основанный на скандинавской мифологии. Проект доступен за отдельную плату.

С 3 июня: сериал «Дрянь» (2 сезон).

История ироничной, раскованной и сексуально озабоченной молодой британки, которая бросает вызов общепринятым нормам, борется со скукой и пытается разобраться с демонами своего прошлого. Сериал снят по сценарию Фиби Уоллер-Бридж, которая получила за него две премии «Золотой Глобус». Проект доступен за отдельную плату.

С 4 июня: УБИЙСТВА ПО ОТКРЫТКАМ.

Лондон, Мадрид, Стокгольм… В Европе орудует жестокий и изощренный маньяк-убийца. Перемещаясь из города в город, он дразнит полицию, посылая журналистам подсказки в виде открыток из музеев. Одной из его жертв становится дочь опытного и харизматичного детектива из Нью-Йорка, Джейкоба Кэнона. Теперь его цель − найти убийцу и отомстить. Проект доступен за отдельную плату.

С 4 июня: романтическая драма КЭРРИ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ.

Молодежная комедия о девушке-вундеркинде Кэрри, которая после выпуска из Гарварда сталкивается с современной реальностью, далекой от ее представлений о здравомыслии, культуре и морали. По настоянию психотерапевта гордая и одинокая Кэрри проходит курс «позитивной адаптации» к обществу. Проект доступен за отдельную плату.

С 5 июня: детективный сериал «И никого не стало».

В особняке на отдаленном острове собираются десять незнакомых друг с другом гостей и слуг. Один из них – анонимный палач, вынесший смертный приговор остальным. Как его вычислить, если он всегда на шаг впереди? Чарльз Дэнс, Эйдан Тернер, Дуглас Бут, Сэм Нил и другие в британском мини-сериале на основе классического детектива Агаты Кристи «Десять негритят». Проект доступен по подписке.

5 июня и 12 июня: «Чума!». Новые серии.

Оригинальный сериал IVI. Комедийный проект о том, как тяжело выживать в средневековье во время чумы. Это история о жителях вымышленного городка Нищбург, запертых в замке на карантине. Также в замке взаперти оказывается Гонец Уильям, который, собственно, и принес весть о чуме. Проект доступен по подписке.

С 6 июня: криминальная драма АДСКАЯ КУХНЯ.

Три жены ирландских гангстеров, которых арестовало ФБР, решают взять бизнес в свои руки и самостоятельно зарабатывают деньги, пока их мужья отбывают срок в тюрьме. Главные роли исполняют Мелисса Маккарти, Элизабет Мосс и Тиффани Хэддиш.

С 8 июня: мультсериал «Босс-молокосос: снова в деле».

Продолжение фильма БОСС-МОЛОКОСОС. Комедийный мультсериал, в котором главный герой пытается совмещать два важных дела одновременно − быть младенцем и работать в своей корпорации. Конечно, ему не обойтись без помощи старшего брата, ведь быть младенцем-боссом − занятие не из легких...

С 10 июня: фильм ПИНОККИО.

Лента прославленного итальянского режиссера Маттео Гарроне. Легендарная история оживает на больших экранах, как никогда прежде. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем. Фильм будет доступен за отдельную плату.

С 11 июня: экшн РИТМ-СЕКЦИЯ.

Потеряв семью в авиакатастрофе, молодая женщина Стефани встает на путь саморазрушения, увлекаясь алкоголем и наркотиками. Она находит новую цель в жизни, когда узнает от одного журналиста, что крушение самолета было подстроено. Теперь Стефани постарается, чтобы виновные понесли наказание – обязательно смертельное.

С 11 июня: фантастический триллер ЧУЖИЕ.

Жители тихого городка в глубинке Австралии начинают сходить с ума и проявлять агрессию. Сотрудница местной полиции Джоанна устанавливает связь между зловещей эпидемией и недавним падением метеорита. Джолин Андерсон («Доктор Хэрроу») в независимом фантастическом триллере режиссера и сценариста Сандры Скиберрас. Фильм будет доступен за отдельную плату.

С 14 июня: триллер ЭКСПЕРИМЕНТ «ЗА СТЕКЛОМ».

Восемь звездных конкурсантов принимают участие в онлайн-реалити-шоу, где вступают в борьбу за зрительский рейтинг. Знаменитости поселяются в одном доме, выставляя напоказ свою жизнь. Но их смерть и ужас представляются организаторам более интересным зрелищем. Играя по правилам таинственных «кукловодов», участники шоу борются за выживание на глазах у миллионов зрителей. Фильм будет доступен за отдельную плату.

С 15 июня: сериал «Идеальная гармония».

Мужчина (Брэдли Уитфорд), потеряв идеальную для него работу преподавателя музыки, вынужден скитаться в поисках нового занятия. Теперь герою предстоит находиться в непрерывном поиске работы. Он уже не молод и убежден, что никто не захочет брать его на новую должность. Потеряв надежду на устройство и от безысходности, мужчина решает уйти из жизни. Для этого он уезжает в соседний город, чтобы принять таблетки и покончить с собой. Но судьба распорядилась иначе, когда привела его к провинциальной церкви, в которой церковный хор как раз остался без музыкального наставника. Все трудности, которые настигали героя сериала, помогли достичь ему идеальной гармонии с музыкой и самим собой.

С 15 июня: драма ТРИДЦАТЬ.

Компания близких друзей из Берлина, по-разному переживающих кризис тридцати лет, собирается на дне рождения одного из них. Гуляя по осенним берлинским улицам, они попутно разбираются в своих личных отношениях и готовятся к новому этапу жизни. Фильм будет доступен за отдельную плату.

С 16 июня: лирическая комедия ЖИЗНЬ НА ПЕРЕМОТКЕ.

Что если можно было бы отмотать свою жизнь на 25 лет назад, заново пережить все самые яркие события и получить заряд ностальгии? Когда Максу в 13 лет подарили его первую видеокамеру, он не мог представить, что это положит начало невероятно трогательной, смешной и такой знакомой всем нам хронике от 90-х до 2010-х. Фильм будет доступен за отдельную плату.

С 18 июня: биографическая драма ОСНОВАТЕЛЬ.

История американца Рэя Крока, который создал одну из самых крупных и знаменитых империй ресторанов быстрого питания McDonald's. Проект будет доступен за отдельную плату.

С 18 июня: сериал «Дело» (2 сезон).

Эксклюзив подписки IVI. Они красивы, умны, находчивы и встречаются с мужчинами за деньги. Карин, Магали и Луна решают сделать из древнейшей профессии современный бизнес с применением эффективных маркетинговых стратегий. Горячая бразильская теледрама о жизни и работе девушек по вызову, ставших успешными деловыми женщинами.

С 18 июня: хоррор РУСАЛКА НА СУШЕ.

История пойманной русалки, которую лишили хвоста и вывезли на сушу. Необычную пленницу заточили в психиатрической клинике, где никто не верит в ее рассказы. Но когда местный «добрый доктор» покажет свое истинное лицо, пациентки объединятся вокруг фантастической новенькой. Проект будет доступен за отдельную плату.

С 19 июня: мультфильм ПУШИСТЫЕ МОШЕННИКИ.

В лесу, где живет энергичная девочка-ежик Латте, начинается страшная засуха. Единственная надежда на спасение животных – магический водяной камень, который присвоил себе большой и страшный медведь. Латте отправляется на героическую миссию, чтобы забрать камень, но к ее неудовольствию к ней присоединяется докучливый напарник – белка Тьюм.

С 19 июня: спортивная драма ВНЕ ИГРЫ.

Знаменитый в прошлом баскетболист Джек Каннингэм (Бэн Эффлек) потерял жену, семейные сбережения и былую славу из-за алкогольной зависимости. Его последний шанс на реабилитацию – стать тренером неудачливой школьной команды с многонациональным составом. Фильм будет доступен за отдельную плату.

С 25 июня: музыкальная комедия ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ.

Жены британских солдат и офицеров, которых отправили на службу в Афганистан, организуют на военной базе любительский женский хор. Дружба и творчество помогают им преодолеть страх и тяжесть ожидания, пока их мужья участвуют в боях. Фильм вдохновлен реальной историей. Фильм будет доступен за отдельную плату.

С 30 июня: сериал «Чем мы заняты в тени», 2 сезон.

Истории из повседневной жизни вампиров в современном Нью-Йорке. Кроме поиска свежей крови, они пытаются ответить на вызовы нового времени, где их привычки и повадки давно устарели. Режиссеры Тайка Вайтити и Джемейн Клемент представляют сериал по мотивам своей успешной хоррор-комедии 2014 года РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ. Проект будет доступен по подписке.

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05.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: IVI