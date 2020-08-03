IVI и столичный дизайн-завод «Флакон» откроют drive-in кинотеатр «Кинофлакон IVI»

7 августа онлайн-кинотеатр IVI и московский «Флакон» открывают первый гибридный drive-in кинотеатр под открытым небом: для гостей на автомобилях и зрителей без машин. Программа показов, собранная кинокритиком Алисой Таежной, включает зрительские хиты и признанную классику, фестивальные премьеры и авторское кино, мелодрамы и фильмов ужасов, а также концертные видео. Для зрителей по всей России будет предусмотрена возможность просмотра кинопрограммы фестиваля в специальном разделе на IVI.

«Кинофлакон IVI» проработает каждый день до конца октября на территории дизайн-завода «Флакон»: первый сеанс стартует в 21:00, последний — в полночь. Работу кинотеатра откроет премьера английского документального фильма о самом известном в мире уличном художнике – BANKSY. Официальный прокат фильма кинокомпанией «Пионер» начнется только 20 августа.

В первые недели работы будут показаны классические фильмы и зрительские хиты: ПАТЕРСОН, КОНФОРМИСТ, МАМОЧКА, ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ В ОГНЕ, СЕРЕДИНА 90-Х, ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК, СЛУЖАНКА, АРИТМИЯ, ШОССЕ В НИКУДА. Большую часть фильмов программы можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре IVI.

Программу дополнят две спецпрограммы: «Полночь» с классическими и новейшими триллерами и хоррорами для ночных показов и «Лето любви» с романтическими фильмами об отношениях, страсти и соблазне.

«Кинофлакон IVI» занимает всю заднюю парковку «Флакона», специально для показов здесь был установлен большой экран − 16х7 метров. Зрительный зал разделен на несколько зон: для гостей на автомобилях и лаунж-зоны для зрителей без машин с удобной верандой на месте бассейна, шезлонгами и балконом. В каждом пространстве есть собственный бар. Звук будет раздаваться по специальной FM-волне, которую нужно будет поймать гостю с собственным автомобилем. Зритель без авто получит беспроводные наушники. В холодные и пасмурные дни гости смогут воспользоваться дождевиками и пледами. Зал «Кинофлакона IVI» рассчитан на 210 человек.

Стоимость билета на сеанс − 1000 рублей\место для авто, 500 рублей − шезлонг, 500 рублей − на балконе, 1000 рублей − диван на двоих в зоне бассейна.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

03.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: IVI