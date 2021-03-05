Платящая аудитория IVI достигла 4,4 млн человек в месяц

Выручка онлайн-кинотеатра IVI по МСФО в 2020 году выросла на 44% и составила 8,8 млрд рублей без НДС. Об этом сообщили представители видеосервиса. Месячная аудитория проекта достигла 59,5 млн уникальных пользователей. Общая длительность смотрения за 2020 год составила 1,5 млрд часов.

«Российский рынок стриминговых сервисов стремительно развивается, что было особенно заметно на фоне пандемии, когда еще большее число пользователей оценило преимущества нового медиа, − говорит основатель и генеральный директор IVI Олег Туманов. − За прошлый год IVI удалось значительно прирастить аудиторию, существенно увеличить вовлеченность пользователей и время смотрения контента, протестировать новые форматы представления контента, включая онлайн-премьеры новых фильмов, запустить IVI Originals и облегчить нашим пользователям выбор контента. Мы также полны идей относительно того, что еще мы можем предложить нашей аудитории в новом году».

Среднемесячная платящая аудитория сервиса выросла в два раза и составила 4,4 млн пользователей в декабре 2020 года. Выручка платной модели в 2020 году выросла на 52% и составила 7,1 млрд рублей без НДС, занимая 80% в общей выручке сервиса в 2020 году (против 76% в 2019 году).

Валовый доход от рекламной модели вырос на 18% и составил 2,3 млрд рублей без НДС. В 2020 году существенно расширилось предложение для рекламодателей. Так, к уже существующим рекламным продуктам добавились нестандартные возможности: product placement в проектах IVI Originals, кросс-платформенные спецпроекты с промо-страницей на Smart TV, Roll+, интерактивные форматы с QR-кодами. Самым быстрорастущим сегментом выручки рекламной модели остаётся монетизация инвентаря на платформах Smart TV.

В 2020 году сервис представил пользователям большое количество продуктовых обновлений: запустились разделы Спорт и TV+, расширился список доступных для пользователей ТВ-каналов, обновились профили, включая детский, добавилась возможность оплаты по QR-коду на Smart TV, запустилась реферальная программа IVI.

Важным драйвером для всего бизнеса онлайн-кинотеатра является контентное предложение: эксклюзивные цифровые премьеры, собственное производство под брендом IVI Originals, сделки с телеканалами и развитие моделей catch-up и catch-forward (показ контента до или сразу после эфира).

В ноябре 2020 года IVI представил в рамках презентации сезона более 30 проектов в линейке IVI Originals. Среди проектов художественные и документальные фильмы и сериалы для сервиса, а также три картины для кинопроката. Часть премьер уже доступна зрителям IVI, в том числе сериал «Нежность» Анны Меликян, современная адаптация хрестоматийного произведения «Мертвые души», комедийный проект «ЧУМА!», «Zakon i Besporyadok», ток-шоу «Мужская тема», комедия «Разговорник» с участием «Квартета И», а 4 марта 2021 года стартовал новый уникальный комедийный сериал «По Колено».

На данный момент каталог IVI насчитывает более 100 тысяч единиц контента. В 2020 году были заключены стратегические сделки с крупнейшими российскими и международными студиями: в подписку перешли более 400 проектов от FOX, впервые в истории российского рынка в цифровом формате прошла премьера фильма СПУТНИК совместно с НМГ, совместно с мировой премьерой состоялась эксклюзивная премьера мини-сериала «И повсюду тлеют пожары». Это позволило значительно увеличить каталог подписки (как эксклюзивный, так и библиотечный) мировыми хитами и премьерами.

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05.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: IVI