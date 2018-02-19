Российскому «Льду» пообещали рекордно широкий прокат в Китае

Art Pictures Studio закрыла сделку по продаже прав на показ романтической сказки ЛЕД в Китае. Телевизионные права проданы государственному медиахолдингу CCTV, а VoD-права – онлайн-площадке Qiyi. Кроме того, лента должна выйти и в широкий китайский прокат: права купила Airspeed Company. Она уже пообещала выпустить ленту в конце весны более чем на 20 тыс. экранах.

20 тыс. экранов – это почти половина всех идеющихся в стране кинозалов. Это будет рекордно широкий прокат для российского фильма. И китайский правообладатель уверенно заявляет такие цифры. «Сейчас мы подписали соглашение с восемью главными киносетями страны, оперирующими 25 тыс. экранами, – рассказывает глава Airspeed Ацинь Сюй. – Мы надеемся устроить самый большой релиз российского фильма в Китае и ожидаем, что в первую неделю картину посмотрит не менее 5,7 млн зрителей».

Помимо Китая, ЛЕД также продан в страны Балтии (ACME Film), бывшей Югославии (Dexin Film), в Латинскую Америку (Sato Co) и франкоговорящую Европу (Trade Media).

19.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily