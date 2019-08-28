Школа кино и телевидения «Индустрия» проведет «Public Talk. Успешное кино»

Школа кино и телевидения «Индустрия» расскажет, что такое успешное кино. Встречу под таким названием в формате public talk проведут 29 августа в пространстве InLiberty в Москве. Спикерами на мероприятии, вход на которое свободный (по предварительной регистрации), станут один из основателей киношколы «Индустрия», продюсер и куратор курса «Продюсирование» Михаил Врубель и вице-президент по маркетингу студии Disney в России и СНГ Елена Бродская.

Мировой кинематограф знает примеры фильмов с высоким рейтингом ожидания, которые не оправдали надежд и провалились в прокате, и фильмы, от которых не ждали ничего − а они «выстрелили» и заработали миллионы. Спикеры постараются рассказать почему такое происходит, от чего зависят победы и поражения в кинопрокате, как избежать неудач и можно ли управлять ожиданиями публики. В конце вечера они ответят на вопросы аудитории.

Регистрация на public talk проходит по ссылке: https://industria.timepad.ru/event/1046134/

28.08.2019 Автор: Артур Чачелов