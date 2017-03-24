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Disney не захотел менять гендиректора

Боб Айгер останется руководить до лета 2019 года

Генеральным директором The Walt Disney Co останется Боб Айгер. Его контракт продлен до 2 июля 2019 года, хотя ранее сообщалось, что топ-менеджер намерен покинуть компанию в 2018 году. Впрочем, реальной альтернативы ему не было: главным претендентом на место Айгера считался бывший исполнительный директор компании Том Стаггс, но он покинул компанию весной прошлого года. 

За время руководства Айгера совокупный доход акционеров практически удвоился, отмечала компания. Не переизбрать его генеральным директором у голосующих просто не было объективных причин. «Учитывая выдающееся руководство Боба Айгера, его успехи в условиях меняющегося медиаландшафта и его четкое стратегическое видение будущего Disney, очевидно, что компания и ее акционеры будут способствовать его дальнейшему руководству, пока совет определяет преемника и обеспечивает плавный переход», – сказал Орин Смит, независимый член совета директоров компании.

«Огромная честь руководить такой знаменитой компанией. И я продолжу эту работу до 2 июля 2019 года», – сообщил глава Disney в своем официальном заявлении.

24.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS

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