Фильмы «Стрельцов» и «Огонь» выйдут в формате IMAX

IMAX Russia&CIS и кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в Газпром-Медиа) объявили о заключении сделки на выпуск в формате IMAX сразу двух российских блокбастеров до конца 2020 года. Речь о спортивной драме Ильи Учителя СТРЕЛЬЦОВ и фильме-катастрофе ОГОНЬ режиссера Алексея Нужного.

Для российского кинорынка подобное соглашение – на выпуск сразу двух локальных картин в формате IMAX – заключается впервые.

Вице-президент корпорации IMAX по развитию бизнеса на территории России, СНГ, Индии и стран Ближнего Востока Джон Шрайнер считает, что готовность российских компаний к заключению подобного рода пакетных сделок говорит о зрелости и устойчивости российского кинорынка: «До настоящего времени такие сделки были характерны для наших наиболее крупных рынков — США, Индии и Китая. Сегодня к таким рынкам присоединяется и Россия. Компания «Централ Партнершип» в условиях турбулентности, в которых сегодня находится кинорынок во всем мире, продемонстрировала свою готовность сделать ставку на формат IMAX, и мы уверены, что эти фильмы ждет успех у зрителей».

Корпорация IMAX совместно с кинокомпанией «Централ Партнершип» ранее выпустили в формате IMAX такие российские фильмы, как ЭКИПАЖ, ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ и Т-34.

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21.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: IMAX