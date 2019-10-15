В Москве пройдет международная выставка Integrated Systems Russia 2019

До начала работы международной выставки Integrated Systems Russia 2019 осталось чуть больше недели. Это главное событие рынка аудиовизуальных и информационно-коммуникационных технологий, Digital Signage и системной интеграции. В выставке примут участие свыше 50 компаний со всего мира. Они представят последние разработки и классические решения более чем 100 брендов. Список участников: https://isrussia.ru/info/exibitors/year/2019/

Выставка Integrated Systems Russia широко известна по всей России и за её пределами и ежегодно собирает производителей и ведущих специалистов в области AV интеграции. Многие экспоненты не просто выставляют новые продукты, но и проводят на стендах специальные обучающие мероприятия. Практика показывает, что региональные интеграторы часто ищут и находят здесь оптимальное решение для проектов, над которыми уже работают – под необходимую функциональность, пожелания заказчика и бюджет. Выставка – это прекрасная возможность в одном месте за пару дней получить и детально сравнить предложения многих вендоров и дистрибьюторов AV решений.

Выставка пройдет 23-25 октября в московском «Экспоцентре».

23 октября впервые в истории ISR проведут закрытую бизнес-встречу дистрибьюторов и системных интеграторов. Модераторами выступят Павел Куделин («Бюро АВ решений») и Никита Сарбашев (SpinetiX). Свое участие подтвердили ключевые российские дистрибьюторы и системные интеграторы. Здесь обсудят круг актуальных вопросов, таких как конкуренция и этика на рынке, демпинг и как с этим бороться, нарушение партнерской сети. Крое того, расскажут что делать, когда производители выходят напрямую на заказчика, познакомят с маркетинговыми инструментами по продвижению товаров и услуг в регионах и сервисами поддержки и многое другое.

23 октября также пройдет обучающий курс по протоколу DANTE «От переговорных комнат до масштабных медиа инсталляций – технологии Dante для всех». Его проведет сертифицированный тренер Павел Шемякин (Hi-Tech Media). В ходе курса будет представлен обзор технологии передачи AV по протоколу Dante, рассмотрит общие вопросы конфигурации сети и устройств и сферы применения, более детально остановятся на Dante для корпоративного сектора (миграция AV-систем в IT-инфраструктуру, обзор инсталляций, нюансы интеграции), расскажут о Dante для театрально-концертных площадок и бродкаста (отказоустойчивый протокол для масштабных событий, совместимость со стандартом AES67), о Dante для креативных инсталляций (многоканальные системы для иммерсивных мультимедиа проектов) и, наконец, о Dante Domain Manager (инструменты управления комплексной сетевой AV-инфраструктурой для масштабных проектов).

Кроме того, ряд участников представит решения и новые продукты.

− Sonance Russia: новые мультирумы VSSL с поддержкой AirPlay2; встраиваемые акустические системы, акустика для домашнего кинотеатра, ландшафтная и экстремальная акустика, док-станции IPORT.

− Mixart Distribution: новая функциональность экосистемы для видеоконференций QSC Q-SYS; новое решение QSC Premium Business Music для гибкого управления аудио на средних и малых объектах; решения для конференций от Audio-Technica и Allen & Heath.

− СTC Capital: новые модели видеопроекторов Barco, беспроводных систем для совместных презентаций Barco ClickShare и WePresent; уникальная безрамочная видеостена Barco UniSee и тонкошовная KVD; видеостены NEC; новинки DonView (интерактивные доски, сенсорные панели, мониторы с функциями записи и трансляции и т.д.).

− CI Group: бренд VITREA (управление светом, климатом, решения на базе KNX); решения на базе BluOS (Bluesound/NAD) для инсталляционных задач; презентация LitheAudio (встраиваемая акустика All-in-One).

− SpinetiX: обновление модельного ряда SpinetiX.

− D&B audiotechnik: новая линейка громкоговорителей А-серии, высокопроизводительный ультракомпактный сабвуфер B8, встраиваемые колонки xS, технология иммерсивного звука d&b.

Здесь же будут проходить тематические конференции, посвященные последним решениям в тематических сферах:

− 23 октября, Конференция «Театр в цифровую эпоху»

− 24 октября, Конференция «Цифровой музей»

− 25 октября, Конференция «Цифровая трансформация образования. Проектируем цифровую экосистему: от цифровых сервисов к цифровому мышлению»

− 23 октября, Панельная дискуссия «DIGITAL SIGNAGE как эффективный канал привлечения покупателей»

Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать на сайте выставки https://isrussia.ru/visitors/events/bussines/konferentsii/

В этом году на выставку приедут представители иностранных вендоров: Джон Майер из Meyer Sound, Nikola Knezovic (V.P. Sales) из SpinetiX, представители компаний Sonance (USA), QSC, Audio-Technica, Allen & Heath, Barco, NEC, DonView, D&B audiotechnik и других.

Посетителям из регионов РФ и иностранным посетителям предоставляются специальные цены на отели в Москве: MOSCOW HOLIDAY HOTEL 4* или IBIS BUDGET MOSCOW PANFILOVSKY 3*. Оба отеля располагаются рядом с метро в 10 минутах езды от выставочного центра

Следить за обновлениями и бесплатно зарегистрироваться на посещение выставки можно на официальном сайте мероприятия: www.isrussia.ru

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15.10.2019 Автор: БК