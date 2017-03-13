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Иркутская область готова к рибейтам до 20%

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона

Кинопроизводители, работающие на территории Иркутской области, смогут претендовать на возмещение до 20% средств, затраченных на съемки. Регион готов к введению системы рибейтов, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства области. Кинематографистам будут компенсировать расходы на аренду и приобретение оборудования, костюмы, реквизит, грим и пиротехнику, аренду помещений, оплату проживания, питания, работ и материалов для создания декораций, а также оплату услуг актеров и съемочных групп, нанятых в области. Механизм предоставления субсидии будет разработан в мае 2017 года.

БК уже сообщал, что власти региона подписали соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения о создании в Иркутске кинокомиссии. Подобные соглашения также действуют в Ульяновской, Ростовской, Калининградской областях, Республике Карелия. Кроме того, система ребейтов и кинокомиссии должны заработать в 2017 году на территории Приморского края, Калининградской и Астраханской областей.

13.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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