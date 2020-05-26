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IVI открыл платформу для авторов спортивного контента

Единственное требования к материалам – видео в формате HD и хороший звук

Крупнейший в России легальный онлайн-кинотеатр IVI предоставил возможность производителям контента самостоятельно загружать и монетизировать оригинальный спортивный контент на сервисе. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. IVI не ограничивает себя форматами, принимая другие типы контента: документальные фильмы, прямые трансляции, художественные фильмы и сериалы, хайлайты, подкасты, спортивные шоу, фитнес-уроки. Единственное требования к материалам – видео в формате HD и хороший звук.

Производители контента получат аудиторию крупнейшего в России онлайн-кинотеатра − более 50 млн уникальных пользователей, а пользователи IVI – свежий оригинальный контент. Помимо этого, производители смогут зарабатывать на своем контенте. Им будут доступны несколько моделей монетизации: доходы от рекламы, аренды, продажи контента. Также IVI будет помогать в продвижении и представлении контента на сервисе. 

«IVI.Спорт» доступен для пользователей онлайн-кинотеатра с начала 2020 года. Помимо спортивных каналов, подборок игровых и документальных фильмов про спорт, отдельного фитнес-направления, сервис транслировал матчи Лиги чемпионов и РПЛ. Платформа доступна по ссылке: http://yoursport.ivi.ru

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26.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: IVI

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