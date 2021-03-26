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J'son & Partners Consulting рассказала о состоянии рынка видеосервисов в России в 2020 году

В нем содержатся прогнозы на развитие до 2024 года

J'son & Partners Consulting, ведущая международная консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках телекоммуникаций, медиа, ИТ и инновационных технологий, выпустила краткую версию аналитического отчета «Атлас рынка легальных видеосервисов России, 2017-2024 гг. Итоги 2020 года», в котором зафиксированы те тектонические изменения, которые произошли в рынке легального онлайн-контента в России за уже исторический 2020-й год. Согласно данным J'son & Partners Consulting, общая выручка рынка легальных видеосервисов от предоставления услуг в России в 2021 году составила 61,96 млрд. рублей без НДС.

Индустрия легального видео в России продолжает поддерживать высокие темпы роста. Рост в 2019 году по отношению к 2018 году достиг 65,7%, а в 2020-м – 50,4%. В числе основных факторов, оказавших влияние на положительную динамику, отмечаются резкий рост спроса пользователей на подписную модель монетизации, усиление роли экосистем, перевод IPTV-абонентов компании «Ростелеком» на платформу Wink, которая расширила возможности просмотра VOD-контента, а также высокие темпы роста онлайн-видеорекламы на фоне экономического кризиса. По прогнозам J'son & Partners Consulting, в период 2021-2024 гг. выручка продолжит расти со средним темпом 19% и достигнет знакового уровня в 100 млрд рублей в 2023 году. В 2024 году выручка российских онлайн-платформ должна превысить 122 млрд рублей без НДС. 

Аналитики J'son & Partners Consulting отмечают, что российский рынок входит в период зрелости − суммарный заработок платных моделей монетизации превысила рекламную в 2020 году. В мире в среднем доля доходов от подписки превышает AVOD более чем в два раза. Однако, по прогнозу компании, в России такая структура рынка по моделям монетизации в ближайшее время недостижима. В 2022-2024 годах рекламная и подписная модели в нашей стране будут расти сопоставимыми темпами, соотношение сил не поменяется.

В отчете среди прочего содержится перечень основных событий на рынке России в 2020 году, количественные показатели и структура рынка по бизнес-моделям в 2014-2024 годах, структура рынка по холдингам и крупным компаниям, информация об аудитории легальных сервисов и многое другое.

Подробное интервью БК с директором департамента ТВ и контента J'son & Partners Consulting Дмитрием Колесовым о текущих тенденциях на рынке легальных видеосервисов можно будет прочесть в новом выпуске электронного БК, рассылку которого все подписчики получат в пятницу вечером, 26 марта. 

 

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26.03.2021 Автор: Никита Никитин

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