В сети кинотеатров «КАРО» новый директор по маркетингу и рекламе

В сети кинотеатров «КАРО» появился новый директор по маркетингу и рекламе. С 21 февраля 2017 года эту должность заняла Наталия Сумина, ранее занимавшая должность бренд-менеджера сети. Сумина имеет 9-летний опыт работы в кинобизнесе. С 2008-го по 2013 год она работала менеджером проектов в компании «ПромоФильм», которая занимается рекламой и продвижением кино на Первом канале, а также созданием и реализацией рекламных кампаний фильмов. В «КАРО» Сумина с 2013 года.



«Я давно знаю Наталию как человека, всегда креативно подходящего к своей работе, – говорит Ольга Зинякова, президент сети кинотеатров «КАРО». – Наталия – профессионал своего дела, ответственно относящийся к своим обязанностям. Она уже сумела достичь многого как бренд-менеджер, и я уверена, что в качестве директора департамента продолжит работу на самом высоком уровне».



«Я благодарна «КАРО» за веру в мои возможности и мой опыт. За время моей работы здесь мы уже многого добились: сформировали и реализовали концепцию кинотеатров нового поколения, открыли новые мультиплексы, запустили несколько уникальных для рынка проектов, – прокомментировала свое назначение Наталия Сумина. – У нас большие планы, и мы надеемся, что впереди нас ждут новые вызовы, которые помогут сети «КАРО» стать еще более успешной и привлекательной для зрителей».



Сеть кинотеатров «КАРО» основанна в 1997 году. На сегодняшний день она является одной из ведущих сетей кинотеатров в России, управляющей 27 современными кинотеатрами (216 залов) в Москве, Зеленограде, Подольске, Реутове, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте, которые ежегодно посещают почти 12 млн человек.

21.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО