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На Key Buyers Event прошел питчинг анимации

Представленные проекты искали партнеров для копродукции

Четверг, 11 июня, на онлайн-рынке Key Buyers Events: Digital Edition посвящен коммерческой российской анимации во всех ее проявлениях. На круглых столах эксперты обсуждали причины успеха российских мультфильмов и мультсериалов в мире, а сами отечественные производители, крупнейшие анимационные студии страны, представляли свои проекты на питчинге, посвященном поиску партнеров для копродукции. До участия в питчинге было допущено 16 проектов: 4 полнометражных мультфильма и 12 мультсериалов.

Первым свой полнометражный проект NETSKI. ВСЕЛЕННАЯ СЕТИ представила компания «Колобанга Медиа». Мультфильм с производственным бюджетом в $6 млн рассказывает о брате и сестре, которые разыскивают своих неожиданно пропавших родителей − гениальных ученых, которых, как выяснилось, привлекли к созданию опасного оружия. Поиском родителей, а точнее отца, похищенного коварным пиратом, занимается главная героиня полнометражного проекта «Союзмультфильма» В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ. В конце прошлого года его представляли на питчинге Фонда кино, тогда он был известен под названием ОСТРОВ БАНАНОВОЙ ЛИХОРАДКИ

Полнометражный проект БОЛЬШИЕ ГОНКИ от CGI Animation − анимационного подразделения компании по производству спецэффектов CGI Factory − запомнился яркой презентацией. Это приключенческая комедия в стиле стим-панк о молодом летчике, который изобретает инновационное топливо. Проект рассчитан на зрителей 8-14 лет. А вот мультфильм СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ от ГК «Рики» нацелен на аудиторию помладше. Это полнометражное продолжение популярного мультсериала «Тима и Тома». 

Основная часть проектов питчинга − анимационные сериалы самых разных стилей и направленностей. Среди них были как хорошо знакомые, так и относительно свежие проекты. Та же ГК «Рики» рассказала о мультфильмах «Небосити», «Снежная академия» и «Бодо путешествия», а принадлежащая «Рики» студия «Аэроплан» рассказала о мультсериале «Кработы». Студия «100 Киловатт» холдинга ВГТРК представила проект «Домики», а студия «Паровоз» − проекты «Чик-Чирикино», «Космопорт» и «Кошка Бяка и Хороший Мальчик»

Среди относительно новых проектов на питчинге фигурировали мультсериал «Союзмультфильма» «Фрош» об очаровательном хомяке-детективе, фантастический приключенческий проект «Академия Косми» от компании brand4rent, мультсериал «Огнеботы Тима», который студия Wizart Animation часто называет необычным для себя, и отмеченный в Суздали мультпроект «Кошка Машка» от студии «Грин Сити» и  компании «Колесо судьбы». 

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11.06.2020 Автор: Артур Чачелов

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