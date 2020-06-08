Иностранные дистрибьюторы рассказали, чего ждут от российского кино

Чтобы стать успешным за пределами России отечественный киноконтент должен иметь в основе хорошую историю, яркий сценарий, продакшн высокого уровня и привлекательные промо-материалы. Однако сложившегося бренда «Российское кино», который мог бы говорить что-то массовому зарубежному зрителю, пока не сформировалось. К такому выводу пришли пришли представители иностранных дистрибуционных и кинопрокатных компаний, принимавших участие в онлайн-кинорынке Key Buyers Event. Он стартовал накануне. В дискуссии, посвященной опыту работы с российскими фильмами, приняли участие Джордан Филдс, вице-президент по закупкам американской компании Shout Factory (США), Анхель Лопес Армендарис, возглавляющий департамент зарубежного контента в Mediaset Spain (Испания) и Джулиана да Кунья Якобсен, руководящая закупками в BF Distribution (Латинская Америка). Международные закупщики рассказали, какие российские фильмы стали успешными на их территориях и почему.

Джордан Филдс отметил, что его компания имеет опыт работы с восемью российскими проектами разной направленности. Это и анимация, и военное кино, но самым успешным российским фильмом для нее стал супергеройский экшн ЗАЩИТНИКИ. Лента отработала в кинотеатрах в рамках ожиданий, но вдруг стала очень большим хитом на онлайн-платформах, а также на домашнем видео. Американский рынок считается крайне сложным для иностранного контента потому что аудитория не любит субтитры. Но, по словам Джонатана Филдса, ЗАЩИТНИКИ «попали» в местного зрителя, потому что затронули популярную здесь супергеройскую тематику и с точки зрения CGI и экшна были сделаны достаточно качественно.

Универсальная тематика, хороший концепт и качественное воплощение − залог успешных продаж многих крупных российских проектов, «выстреливших» на Западе. Это подтвердил и Анхель Лопес Армендарис из Mediaset. Он отметил, что, даже несмотря на отсутствие международных звезд, фильмы из России оказались способны показывать хорошие результаты на испанском рынке, потому что были интересны местным зрителям благодаря зрелищности, спецэффектам и экшну. Mediaset показывал на своих каналах и онлайн-платформах такие российские проекты, как ЭКИПАЖ, Т-34, ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ, ПРИТЯЖЕНИЕ. А ВТОРЖЕНИЕ они купили даже не имея возможности ознакомиться с видеоматериалами проекта. Компания обычно делает ставку на боевики, экшн и приключения, но, воодушевленная предыдущими успехами российского кино, решилась в качестве эксперимента выйти за пределы проверенных жанров и недавно приобрела права на сказочную мелодраму СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ.

Жанры играют важное значение и для рынка Латинской Америки. Джулиана да Кунья Якобсен из BF Distribution отметила семейное кино и анимация из России здесь пока не пользуются популярностью, зато заметен успех российских концептуальных хорроров, начатый НЕВЕСТОЙ, а затем продолженный РУСАЛКОЙ. Теперь компания надеется на хорошую кассу проекта ВДОВА. Джулиана да Кунья Якобсен также обратила внимание на яркие промо-материалы российских фильмов: трейлеры и особенно постеры, способствующие привлечению зрителей. При этом, несмотря на успехи, работа с российским контентом в Латинской Америке каждый раз сродни вызову. Но, по словам Якобсен, BF Distribution это вызов с радостью принимает.

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08.06.2020 Автор: Артур Чачелов