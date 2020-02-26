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KD Studios заключит мировое соглашение с Фондом кино

Ранее он подал к кинокомпании иск на 45 млн рублей

KD Studios и Фонд кино заключат мировое соглашение по иску, который госорганизация подала к кинокомпании. Об этом сообщает портал RNS, ссылаясь на слова представителей сторон на предварительном заседании суда. Намерение заключить соглашение подтвердили обе стороны дела. На 11 марта судья назначил заседание суда, на котором предполагается его утвердить.

Иск Фонда на 45,3 млн рублей появился в конце декабря 2019 года. Как сообщала пресс-служба организации, он последовал из-за невыплаты кинокомпанией возвратных субсидий на фильм ЭБИГЕЙЛ.

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26.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS

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