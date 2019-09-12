Российская кинокомпания KD Studios получила награду «Экспортер года». Торжественное награждение состоялось 11 сентября в рамках 5-й международной специализированной выставки «Импортозамещение». Об этом сообщает пресс-служба студии.

Награду получил продюсер KD Studios Евгений Мелентьев. Компания получила подобную награду впервые.

Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» была инициирована Национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во исполнение Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Всероссийская премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

12.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: KD Studios