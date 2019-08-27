Калининградская область хочет организовать систему дифференцированных рибейтов

С 2020 года в Калининградской области может быть введена система дифференцированного подхода к рибейтам для кинематографистов. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в кулуарах фестиваля творческих сообществ «Таврида − АРТ» в Крыму. По информации ТАСС компенсационные выплаты кинематографистам будут варьироваться от гарантированного минимума (рассматривается 10%) до дополнительных компенсаций, причиной для которрых могут стать выход фильмов на экраны кинотеатров, эфиры популярных телеканалов, участие и победы на кинофестивалях и т.п.
Алиханов отметил, что сейчас наблюдается взрывной рост популярности региона среди кинематографистов. Программа рибейтов была запущена там одной из первых, в 2017 году. В регионе компенсируют до 15% расходов на съемки. В первый год студии подали заявки на компенсацию 72 млн рублей. В 2018 году кинематографисты потратили в регионе уже 146 млн рублей, а по итогам этого года сумма может достигнуть 500 млн.
Глава области рассказал, что, благодаря внедрению системы рибейтов, в регионе появились местные компании, которые предоставляют услуги аренды оборудования для съемок. Калининград заинтересованы в дальнейшем развитии киноиндустрии на своей территории. В качестве целей рассматривается создание здесь полноценной системы образования в сфере киноиндустрии − подготовку помощников режиссеров и кинооператоров.
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27.08.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
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