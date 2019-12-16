Калининград обнародовал список кинопроектов, которые получат рибейты в 2019 году

Калининградская область определилась с проектами, которые должны получить региональные рибейты по итогам 2019 года. Об этом сообщает ТАСС. Таких проектов оказалось семь, большая часть из них − сериалы. Всего в области за год работали группы четырнадцати проектов, но документы на возвраты подали только на восемь из них.

Кинокомиссия региона приняла решение компенсировать затраты за съемки сериала «По законам военного времени 4» («Телевизионно-производственная компания», 5,1 млн рублей), фильма ЦОЙ («ТПО "РОК"», 10,1 млн рублей), сериалов «Морские дьяволы. Особое задание» и «Дайвер» («Гамма-синема», 2,4 млн рублей и 2 млн рублей соответственно), фильма ЗОЛОТАЯ ДЮНА («Кинокомпания Тогфильм», 5,5 млн рублей), телепроекта «Андреевский флаг» («Киностудия «Крылья», 19,5 млн рублей) и сериала «Преступление 2» (кинокомпания «Д.А.Р., 5,1 млн рублей). При этом кинокомиссия решила отказать в компенсации затрат компании «Тим Филмз», которая занималась производством сериала «В клетке». Поводом стало формирование в фильме «негативного образа области».

Общий объем средств, которые регион выплатит по рибейтам в 2019 году составит чуть больше 50 млн рублей.

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16.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС