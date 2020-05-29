На Камчатке появится региональная кинокомиссия, сообщает ТАСС. Ее основной задачей станет привлечение в край кинопроизводства и развитие собственных кинопроизводственных ресурсов. С инициативой создания такой комиссии выступило краевое министерство культуры, идея была поддержана в правительстве региона.
«Это хорошая практика, когда, заходя в регион, кинопроизводитель не только оставляет в бюджете территории съемок половину бюджета проекта, но и повышает квалификацию местных кадров, − цитирует ТАСС источник в министерстве. − Регион накопил достаточную ресурсную базу для развития киноиндустрии, но для развития этого направления нужна консолидация усилий профессионального сообщества и власти. Принятое решение о создании региональной кинокомиссии позволит раскрыть потенциал Камчатки как перспективного кинорегиона».
Камчатский край уже имеет опыт организации съемок для крупных проектов. Один из самых известных таких проектов − ВТОРЖЕНИЕ Федора Бондарчука.
Инициатором создания кинокомиссий в России является Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Деятельность таких организаций в стране ведется под эгидой Агентства стратегических инициатив (АСИ).
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29.05.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
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