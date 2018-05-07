Кинематографисты договорились развивать кинопроизводство в Карелии

3 мая в рамках Баренцева экологического фильм фестиваля (БЭФФ) состоялась встреча московских и региональных кинематографистов с главой республики Карелия Артуром Парфенчиковым. Основным вопросом для обсуждения стало развитие кинематографа в регионе. Карелия – регион с богатыми кинематографическими традициями: здесь были сняты легендарные советские и российские фильмы, такие как ...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ, ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 53-ГО, ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ, ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ, ОСТРОВ и многие другие. За последние 2 года в регионе сняты три полнометражных игровых фильма, снимаются документальные фильмы, социальные ролики. В течение 2017 года здесь работала «Киношкола» – образовательный проект для молодежи, заинтересованной в получении знаний и навыков в области кинопроизводства. Петрозаводский государственный университет получил лицензию на открытие специальностей «Режиссура кино и телевидения» и «Продюсирование кино и телевидения».

Председатель Союза кинематографистов Карелии Алексей Бабенко представил свою концепцию развития кино в регионе, которая включает в себя принятие региональной законодательной базы в области кинематографии, поддержку проектов в области формального и неформального профессионального образования, создание дорожной карты кинематографического развития региона. Одним из перспективных с точки зрения развития регионального кинопроизводства является проект «Продвижение потенциала кинорынка в поддержку регионального развития приграничных территорий», который будет реализован в нашей республике и Северной Карелии в Финляндии. Проект поддержан и получил финансирование в рамках программы приграничного сотрудничества «Карелия». Программа реализуется на средства из трех источников – бюджета Европейского союза, бюджета Российской Федерации и бюджета Финляндии. Основными партнерами проекта выступают Союз кинематографистов Карелии, Министерство культуры республики, Петрозаводский государственный университет и кинокомиссия Восточной Финляндии. Бюджет проекта – 32 млн рублей.

Секретарь Союза кинематографистов России, директор Молодежного центра СК РФ Дмитрий Якунин рассказал о том, что региональная политика – одно из самых важных и приоритетных направлений деятельности общественной организации. «Круглые столы и совещания, посвященные обсуждению развития кинематографа в регионах, мы провели в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, Санкт-Петербургского международного культурного форума, фестиваля «Человек труда», бизнес-площадки ММКФ. Один из важных критериев оценки уровня кинематографа в регионе – развитие киносообщества. Союз кинематографистов Республики Карелия проводит огромную общественную работу и достойно представляет свой регион на наших площадках».

В рамках мероприятия выступили также Анатолий Конычев, руководитель отделения Союза кинематографистов России в Архангельской области, рассказавший об успешной системе взаимодействия общественной организации кинематографии и власти, и продюсер компании РФГ Алена Мареева, презентовавшая примеры поддержки региональных проектов компанией РФГ.

По итогам обсуждения Артур Парфенчиков поручил в короткие сроки разработать «дорожную карту» развития кинематографа в Карелии. В нее войдут и подготовка регионального закона о кинематографии, о необходимости которого заявляют карельские кинематографисты, и разработка мер поддержки для компаний, работающих в сфере киноиндустрии, и систематизация проектов, связанных в том числе с историей, культурой Карелии, для их возможной экранизации.

07.05.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Союз кинематографистов РФ