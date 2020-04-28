Фестиваль в Карловых Варах отменил смотр 2020 года

Международный кинофестиваль в Карловых Варах не состоится в этом году. Об этом заявили организаторы смотра. Причиной тому − эпидемия коронавируса. Фестиваль отказался от идеи перехода в онлайн-режим, оставив в таком формате лишь отраслевую программу KVIFF Eastern Promises, во время которой кинопроекты из Центральной и Восточной Европы, Балкан, бывшего Советского Союза, Ближнего Востока и Северной Африки, находящиеся на разных стадиях разработки и производства, представляются дистрибьюторам, международным покупателям и отборщикам международных кинофестивалей.
«Мы твердо верим, что просмотр фильма с другими людьми в кинотеатре − это мощный и незаменимый опыт, − сказал президент фестиваля Иржи Бартошка. − И мы решили, что проведение альтернативной версии будет идти вразрез с главной миссией фестиваля: собрать вместе зрителей, кинематографистов и людей из разных слоев общества, чтобы коллективно наслаждаться произведениями кинематографа».
Вместо традиционного киносмотра по всей Чехии пройдет так называемое «эхо фестиваля» − показы наиболее интересных проектов этого года в обычных кинотеатрах. Они должны открыться 8 июня, демонстрируя кино с разрешенным лимитом в 50 зрителей на сеансе. Увидеть подборку фильмов фестиваля можно будет в течение девяти дней, первоначально запланированных для фестиваля, то есть с 3 по11 июля.
Карловарский кинофестиваль также назначил дату проведения в 2021 году: он пройдет 2-10 июля.
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28.04.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Variety
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