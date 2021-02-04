В «КАРО» пройдет фестиваль «Из Венеции в Москву»

XII ежегодный фестиваль «Из Венеции в Москву» пройдет в киноцентре «Октябрь» в рамках программы «КАРО.Арт». Смотр проведут с 24 по 28 февраля. Фестиваль, посвященный лучшим образцам итальянского кинематографа, организован Итальянским Институтом культуры в Москве в сотрудничестве с Венецианской Биеннале и Посольством Италии в Москве.
Церемония открытия пройдет в праздничной атмосфере премьерного зала «Октября» при участии посла Италии в России Паскуале Терраччано и директора Итальянского Института культуры в Москве Даниэлы Рицци. Фильмом открытия 24 февраля станет психологическая драма ПОРОЧНАЯ СВЯЗЬ со звездным составом и детективными мотивами. Параллельно фестиваль стартует в Новосибирске с 24 февраля по 1 марта.
Программа 2021 года собрана из итальянских хитов 77 Венецианского международного кинофестиваля, представленных осенью прошлого года. Традиционная ретроспектива сочетает в себе игровые и документальные проекты, способные перенести зрителя в атмосферу знаменитых итальянских пейзажей разных уголков страны.
«Фестиваль «Из Венеции в Москву» из года в год предлагает исключительный набор картин, заслуживающих внимания почитателей итальянской культуры и кинематографа, − отмечает Майя Манерова, вице-президент по репертуарному планированию сети кинотеатров «КАРО». − Программа этого года не исключение – она состоит из фильмов-призеров Венецианского фестиваля, отражающих дух эпохи в моменте. Уверены, фестивальные хиты Клаудио Ноче, Даниэле Лукетти и других выдающихся режиссеров найдут отклик у зрителей».
Значительная часть программы фестиваля отведена именно игровым проектам. Среди них поэтическое и медитативное расследование АССАНДИРА, получившее особое упоминание Премии Федерации итальянских киноклубов на 77 Венецианском кинофестивале; лиричная сага о разрушительной силе времени и болезненной трансформации семьи СЕСТРЫ МАКАЛУЗО; фильм-обладатель премии Sorriso Diverso о преодолении травматичного исторического наследия НАШ ОТЕЦ c Пьерфранческо Фавино, получившего венецианский «Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль, а также мистическая история о навязанной встрече с прошлым, принимающим необъяснимую для разума форму ОТПУСТИ МЕНЯ с Валерией Голино.
Не останутся без приятных сюрпризов и любители документального кино.
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04.02.2021 Автор: Артур Чачелов
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