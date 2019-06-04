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«Каро» снова открыла летний кинотеатр в московском парке «Эрмитаж»

Посетителям обещана особая программа показов

Сеть КАРО в третий год подряд открывает в столичном парке «Эрмитаж» необычный летний кинотеатр. Его гостям обещаны не только традиционные кинопремьеры текущего репертуара, но и специальные показы, ретроспективы, тематические лекции и обсуждения с кинокритиками.

«КАРО Эрмитаж» – единственный в России кинотеатр с огромным надувным экраном, размер которого 20х10 метров. Чтобы не мешать посетителям парка и жителям окрестных домов, звук транслируется через наушники, они прилагаются к билетам. Кинотеатр вмещает 176 зрителей, которые смогут разместиться на мягких пуфах под открытым небом.
 
6 июня здесь состоится премьера первой серии 3 сезона «Рассказа служанки» (с русскими субтитрами). Кроме того, в рамках проекта «КАРО.Арт» на экране «Эрмитажа» пройдут трансляции известных спектаклей «Доктор Фауст» Кристофера Марло (10 июня), «Двенадцатая ночь» (17 июня), «Франкенштейн: Ли Миллер» Дэнни Бойла с Бенедиктом Камбербэтчем (24 июня). 

Для пенсионеров при условии предъявления соответствующего удостоверения вход в кинотеатр бесплатный.
 
Сеть кинотеатров КАРО, основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России. По итогам 2017 года КАРО была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. КАРО управляет 29 современными мегаплексами (238 залов) и 2 летними кинотеатрами. Кинотеатры, расположенные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Сургуте и Тюмени ежегодно посещают почти 15 млн человек.

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04.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО

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