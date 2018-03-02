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«Клумба» займется индор-рекламой «Каро»

Рекламное агентство и сеть кинотеатров подписали соглашение о сотрудничестве

С марта 2018 года эксклюзивным подрядчиком на размещение рекламы в кинотеатрах «Каро» станет агентство «Клумба», которое занимается оказанием всего спектра услуг, касающихся индор-рекламы. Об этом сообщает пресс-служба киносети.

«Размещение рекламы в кинотеатрах – одно из самых перспективных направлений рекламного рынка, – говорит Ольга Зинякова, президент сети «Каро». – Помимо уникальных преимуществ в виде высочайшего качества контакта и специальных проектов, охватывающих как большой экран, так и пространство кинотеатра, этот сегмент рынка обладает высоким потенциалом. В прошлом году российская киноиндустрия показала рекордный рост, став лидером по посещаемости кинотеатров среди всех стран Европы, а «Каро» была признана лучшей кинотеатральной сетью среди 37 киносетей Европы. Мы считаем, что настало время увеличения объемов рекламного рынка в сегменте, и совместно с нашим новым партнером ставим себе очень амбициозные цели по этому направлению».

«Клумба» существует на рекламном рынке с 2008 года. Компания специализируется на размещении рекламы в indoor и реализации нестандартных проектов. Обладает опытом работы в сегменте кинорекламы, имеет собственный диджитал и статичный инвентарь в торгово-развлекательных центрах, фитнес-клубах, бизнес-центрах, АЗС, продуктовом ритейле. «Клумба» является членом Ассоциации IN+OUT, объединяющей игроков рынка out-оf-home рекламы.
 
«С учетом постоянного роста зрительской аудитории, рекламодатели проявляют все больший интерес к размещению рекламы в кинотеатрах. Мы видим большой потенциал в развитии киносегмента рекламного рынка. И наше стратегическое партнерство, очевидно, ускорит это развитие», – сообщает Александр Арзуманов, управляющий партнер компании «Клумба».
 
Компания будет представлять интересы «Каро» во всех регионах присутствия сети: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Самаре и Сургуте. На сегодняшний день «Каро» является одной из ведущих сетей кинотеатров в России, управляющей 30 современными кинотеатрами (236 залов), которые ежегодно посещают почти 12 млн человек.

02.03.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО

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