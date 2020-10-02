«КАРО» сообщила о приближении к показателям докризисного периода работы

По итогам сентября 2020 года сеть кинотеатров «КАРО» приблизилась по сборам и посещаемости к результатам сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании. По сравнению с августом 2020 года показатели сентября выросли почти в 3 раза.

К ключевым факторам роста можно отнести возобновление работы всех кинотеатров «КАРО» в девяти регионах страны, открытие новых площадок в Москве «КАРО 8 Саларис» и «КАРО 4 Ангара», а также качественный репертуар, включая лидера месяца и всего посткризисного проката ДОВОД, новое приключение от Disney МУЛАН, подростковую мелодраму ПОСЛЕ. ГЛАВА 2, российскую биографическую драму СТРЕЛЬЦОВ и фантастический боевик НОВЫЕ МУТАНТЫ от Disney. Значимый вклад в бокс-офис «КАРО» внесли эксклюзивные показы в рамках «КАРО.Арт».

«Такой быстрый рост связан, прежде всего, с тем, что люди соскучились по кино, которое по-прежнему остается одним из наиболее ярких, доступных, и что не менее важно, безопасных, развлечений. Мы уверены, что даже в условиях действующих ограничений тенденция сохранится», – отмечает Ольга Зинякова, президент сети кинотеатров «КАРО».

Отмечается, что в кинотеатрах «КАРО» соблюдаются все меры безопасности, в соответствии с опубликованными Роспотребнадзором рекомендациями, включая социальное дистанцирование, санитарную обработку поверхностей, установку дезинфекторов. На входе зрителям измеряют температуру и контролируют наличие средств индивидуальной защиты. Меры безопасности также включают в себя онлайн-продажу билетов и продукции бара, бесконтактный проход в залы, автоматическую рассадку путем блокировки соседних с выкупленными мест.

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02.10.2020 Автор: Артур Чачелов