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Российские картины взяли призы в Карловых Варах

Но главный приз ушел картине из Румынии

Ленты ПОДБРОСЫ, СУЛЕЙМАН ГОРА и СВИДЕТЕЛИ ПУТИНА стали призерами международного кинофестиваля в Карловых Варах. Он звершился в прошедшую субботу. ПОДБРОСЫ Ивана И. Твердовского получили спецприз, СУЛЕЙМАН ГОРА Елизаветы Стишовой – приз FEDEORA за лучший фильм в секции «К Востоку от Запада», а СВИДЕТЕЛИ ПУТИНА Виталия Манского названы лучшим документальным фильмом киносмотра.

Главный приз 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах завоевала картина румынского режиссера Раду Жуде МНЕ ПЛЕВАТЬ, ЕСЛИ МЫ ВОЙДЕМ В ИСТОРИЮ КАК ВАРВАРЫ. Лучшим режиссером признан Олмо Омерзу из Словении (фильм ВСЁ БУДЕТ). Лучшим актером назван Моше Фолкенфлик из Израиля, лучшей актрисой – аргентинка Мерседес Моран.

Приз FIPRESCI ушел фильму аргентинского режиссера Аны Кац ДОРОГА В ФЛОРИАНОПОЛИС. Спецпризы президента фестиваля получили актеры Роберт Паттинсон и Яромир Ганзлик. Приз зрительских симпатий вручили режиссеру легендарного фильма ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ Барри Левинсону. Он же награжден почетным призом за выдающийся вклад в международный кинематограф.

09.07.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости

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