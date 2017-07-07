Полиция Казани отказалась возбуждать дело против пойманного с поличным кинопирата

Полиция в Казани не стала возбуждать уголовное дело в отношении кинопирата, снимавшего с экрана фильм ЧУДО-ЖЕНЩИНА. Об этом «Бюллетеню кинопрокатчика» рассказала директор кинотеатра 3D Port Cinema (входит в сеть Grand Cinema) Ксения Швецова. По ее словам, инцидент произошел еще 1 июня в первый день старта кинокомикса. Накануне премьеры представитель прокатчика картины «Каро Премьер» сообщил руководству кинотеатра информацию о готовящейся пиратской записи на сеансе в 11:35. Подозреваемой была женщина, которая ранее уже была замечена в процессе съемки экранки в других кинотеатрах города. Дистрибьютор отправил показчикам фотографию подозреваемой, а также ее «сообщника» – 14-летнего мальчика, вместе с которым она приходила на сеансы.

«Мы были готовы их встретить, ознакомили своих сотрудников с фотографиями. И в день премьеры фильма увидели в фойе кинотеатра похожих по описанию людей. После чего решили не предотвратить съемку в кинозале, а собрать доказательства для полиции. Для этого посадили в зал наших сотрудников. Они снимали на камеру то, как снимает эта женщина. Поскольку уголовное преследование возможно только после часа непрерывной съемки, мы подождали чуть больше часа и вызвали полицию, а также представителей РАПО», – рассказала Ксения Швецова.

В качестве доказательств правоохранительным органам передали не только видеосъемку процесса, но и орудие пирата – смартфон iPhone 7. Причем телефон был замаскирован особым образом – аппарат находился внутри пакета из-под сока, был закреплен там гипсом, а для камеры было проделано небольшое отверстие.

«В Казани очень часто снимают пиратские копии. И для нас каждый четверг, каждая премьера фильма – это стресс. Поэтому в этот раз было принято решение не просто спугнуть пирата, а добиться справедливого наказания. Впервые в истории кинотеатра подозреваемый был пойман с поличным», –отметила собеседница БК.

Почти месяц полиция проводила проверку. И на днях пришел ответ: в возбуждении дела отказать в связи с отсутствием в сообщении «признаков уголовно-наказуемого деяния, а также административного правонарушения, предусмотренного действующим законодательством».

Решение городского управления МВД уже обжаловано в прокуратуру представителями РАПО. Жалобу готовят и юристы кинотеатральной сети. Напомним, что съемка фильмов на телефон во время сеанса попадает под статью 146 Уголовного кодекса (это охрана авторских прав), а также под статью 1273 Гражданского кодекса, запрещающую запись видео во время публичного показа кино.

07.07.2017 Автор: Дмитрий Некрасов