Срок восстановления «Художественного» может быть продлен до 2021 года

Старейший московский кинотеатр «Художественный», восстановлением которого занимается компания Александра Мамута и Романа Абрамовича, не будет открыт в срок. Об этом сообщают РБК и Forbes, ссылаясь на источники. Объект, находящийся в самом центре столицы, оказался в настолько плачевном состоянии, что новый владелец просто не сможет привести его в надлежащее состоянии за отведенное ему время. Напомним, что «Художественный» был отдан структурам Александра Мамута в конце 2016 года в аренду на тридцать девять лет с условием, что разрушенный предыдущим недобросовестным подрядчиком кинотеатр будет полностью восстановлен за счет нового владельца за два года. За это время арендная плата за объект, зафиксированная на рыночном уровне, составит 2,98 млн рублей в месяц с НДС, а сразу после сдачи объекта стоимость аренды будет снижена до 1 рубля за 1 кв. м в год.

Представители АО «Художественный» – компании, которая управляет кинотеатром, – новым сроком открытия площадки после восстановления называют 2020-й и даже 2021 год. Однако, по условиям контракта, если реконструкция «Художественного» затянется, компания Мамута будет обязана выплатить штраф в размере 0,5 арендного платежа за каждый месяц просрочки. Договор предполагает пролонгацию только на год. Таким образом, затягивание с реконструкцией до конца 2019 года будет стоить 17,88 млн рублей, а до желаемого конца 2021 года и вовсе – почти 54 млн рублей. Владельцы площадки просят у столичных властей изменить эти условия. По их словам, здание кинотеатра было передано в «полностью неудовлетворительном состоянии». Сам Мамут в интервью журналу Forbes говорил, что «там остались только стены». Генеральный директор АО «Художественный» Людмила Горина в письме на имя руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского пожаловалась на то, что параметры и масштабы реставрации пришлось скорректировать, а одни только противоаварийные работы и вывоз мусора весом около 960 т заняли пять месяцев. Новый проект реконструкции здания будет готов в апреле.

Инвесторы просят столичные власти не брать штраф за пролонгацию договора до 2020 года. В настоящий момент этот вопрос находится на согласовании в столичных департаментах городского имущества и культурного наследия. Впрочем, мало кто сомневается, что договор с компанией Александра Мамута все же будет продлен.

12.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК