Новости


«Кино Окко» проведет прямые трансляции Champions Cup Final

Это финал кубка чемпионов по игре Counter Strike: Global Offensive

Объединенная сеть кинотеатров «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула Кино») и компания «StarLadder» устроят прямые трансляции Гранд-Финала Champions Cup Finals на большом экране. Champions Cup Final − это финала кубка чемпионов по игре Counter Strike: Global Offensive, который пройдет с 19 по 22 декабря на Мальте. 8 команд-участников разыграют $300 тыс. призовых и первый в истории кубок турнира. Россия будут представлена двумя командами: Team Spirit и Hard Legion Esports.

Трансляции пройдут 22 декабря в 20:00 по Москве в 11 городах присутствия кинотеатров Объединенной сети в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Тюмени, Уфе, Челябинске, Новосибирске и Красноярске. Актуальное расписание и билеты на трансляцию доступны на сайте сети кинотеатров «Кино Oкко».

Комментировать матчи на русском языке будут таланты StarLadder: Антонина «Tonya» Предко, Роман «CaspeR» Лепехин, Алексей «XAOC» Кучеров, Александр «Petr1k» Петрик, Иван «Johnta» Шевцов, Дмитрий «def» Лемещук, Константин «LENINIW» Сивко, Александр «HomeR» Лысенко, Михаил «Okpoxa» Шмыгель и Федор «KvaN» Захаров.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

19.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кино Окко

Новости по теме:

«Кино Okko» вернет IMAX в Сочи

«КИНО OKKO» займет площади бывшего семизальника «Люксор» в Воронеже

«КИНО OKKO» откроет первый в России кинозал Dolby Cinema

Марина Жигалова-Озкан вошла в совет директоров Rambler Group

«КИНО OKKO» устроит трансляцию выступлений спикеров Synergy Global Forum–2019


Самое читаемое

«Холодное сердце 2» взяло рубеж в полтора миллиарда рублей

Предварительная касса уикенда: «Полицейский с Рублевки» опередил «Джуманджи»

Подробнее
«Джуманджи: Новый уровень» пока отстает

Предварительная касса четверга: мощный старт сиквела «Полицейского с Рублевки»

Подробнее
Локации, декорации, трюки и спецэффекты

Где и как снимали «Джуманджи 2: Новый уровень»

Подробнее
Для этого холдинг создал специальное подразделение

«Газпром-медиа» вложит 4 млрд рублей в контент Premier и другие цифровые проекты

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 