«Кино Окко» проведет прямые трансляции Champions Cup Final

Объединенная сеть кинотеатров «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула Кино») и компания «StarLadder» устроят прямые трансляции Гранд-Финала Champions Cup Finals на большом экране. Champions Cup Final − это финала кубка чемпионов по игре Counter Strike: Global Offensive, который пройдет с 19 по 22 декабря на Мальте. 8 команд-участников разыграют $300 тыс. призовых и первый в истории кубок турнира. Россия будут представлена двумя командами: Team Spirit и Hard Legion Esports.

Трансляции пройдут 22 декабря в 20:00 по Москве в 11 городах присутствия кинотеатров Объединенной сети в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Тюмени, Уфе, Челябинске, Новосибирске и Красноярске. Актуальное расписание и билеты на трансляцию доступны на сайте сети кинотеатров «Кино Oкко».

Комментировать матчи на русском языке будут таланты StarLadder: Антонина «Tonya» Предко, Роман «CaspeR» Лепехин, Алексей «XAOC» Кучеров, Александр «Petr1k» Петрик, Иван «Johnta» Шевцов, Дмитрий «def» Лемещук, Константин «LENINIW» Сивко, Александр «HomeR» Лысенко, Михаил «Okpoxa» Шмыгель и Федор «KvaN» Захаров.

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19.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кино Окко