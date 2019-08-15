«КИНО OKKO» устроит трансляцию выступлений спикеров Synergy Global Forum 2019

«КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино») продолжает экспериментировать с показом альтернативного контента. Киносеть пригласит зрителей посмотреть в своих кинотеатрах эксклюзивные интерактивные прямые видеотрансляции выступлений основных спикеров крупнейшего в мире образовательного форума Synergy Global Forum 2019. Кроме того, у зрителей будет возможность принять участие в нетворкинге, обзавестись полезными контактами, найти новых бизнес-партнеров и контрагентов.

«Мы следим за актуальными тенденциями, которые формируют круг интересов наших потенциальных гостей. Нельзя не заметить большой рост заинтересованности к образовательному контенту, особенно если речь заходит о мастер-классах, бизнес-тренингах и программах личностного роста, − отмечает Елена Захарова, директор по репертуарному планированию объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO». − Истории успеха спикеров, их достижения и опыт вдохновляют и мотивируют двигаться вперед к намеченной цели. Наши гости приходят в кинотеатры за эмоциями. Прямые видеотрансляции, которые организованы в рамках форума впервые, не только дарят такие эмоции, но и позволяют почувствовать сопричастность к одному из самых значимых событий и получить практические знания».

Ежегодный форум пройдет 4-5 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и соберет более 50 тысяч участников со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья, среди которых будут предприниматели, топ-менеджеры, СЕО крупных компаний и специалисты различных сфер деятельности. На форуме одновременно будут работать 5 сцен − основная и четыре параллельных, − на которых более 200 спикеров выступят с историями своего успеха и практическими советами о том, как ставить и достигать масштабные цели в жизни и в бизнесе. Прямая видеотрансляция выступлений основных спикеров образовательного форума пройдет один день − 4 октября с 10:30 в 27 городах присутствия кинотеатров Объединенной сети «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино»). Актуальное расписание и билеты доступны на сайте сети.

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15.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кино Okko