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Kinodanz и BadComedian пошли на мировую

Условия мирового соглашения не раскрываются

Резонансное дело вокруг иска компании Kinodanz (ныне KD Studio) к видеоблоггеру Евгению Баженову, ведущему YouTube-канал BadComedian, подходит к концу. Стороны договорились о мировом соглашении. Об этом прессе ссообщил блоггера Сергей Панченко.

Условия, на которых стороны заключили соглашение, не раскрываются. Ожидается, что производство по делу будет прекращено на заседании суда 24 июня, так как стороны больше не имеют друг к другу претензий и считают ситуацию урегулированной.

Напомним, 18 января 2019 года компания Kinodanz подала иск к Badcomedian Евгения Баженова с требованием запрета использования фрагментов ее фильмов в обзорах блогера и компенсации в 1 млн рублей. Претензии кинокомпании касались фильма ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ: по ее мнению блогер нарушил нормы цитирования художественных произведений.

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18.06.2019 Автор: Артур Чачелов

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