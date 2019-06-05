Депутат попросил проверить правомерность господдержки проектов Kinodanz

Конфликт видеоблогера Евгения Баженова и кинокомпании Kinodanz привлек внимание Государственной Думы. По сообщениям РБК, депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин отправил генеральному прокурору Юрию Чайке запрос с просьбой проверить соблюдения законодательства при выделении госсредств киностудии KD Studios (так до 2019 года называлась Kinodanz). Депутат хочет узнать, имело ли право Министерство культуры выделять средства проекту ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ, который снят на английском языке.

В своем письме Рашкин обращает внимание генпрокурора на то, что претендующие на господдержку проекты должны соблюдать определенные условия, указанные в законе «О государственной поддержке кинематографии России». В частности, в нем имеются ограничения, связанные с долей иностранных граждан в составе авторов, продюсеров и членов съемочной группы, а также касающиеся преимущественного использования русского языка. Закон также ограничивает участие в таких проектах иностранных инвесторов: они могут вкладывать не более 50% от сметной стоимости картины.

Претензии депутата относятся и к другим проектам Kinodanz. Он уверен, что ленты ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ, ЭБИГЕЙЛ и ГЕНЕЗИС, поддержанные со стороны Минкультуры, «едва ли соответствуют установленным самим ведомством основным принципам государственной финансовой поддержки кинопроизводства». «Создается впечатление, что Минкультуры не предпринимает достаточные меры для определения российских фильмов, государственная поддержка которых необходима и возможна с точки зрения действующего законодательства и (или) должным образом не отслеживается целевое использование выделенных бюджетных средств», − цитирует Рашкина РБК.

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05.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК