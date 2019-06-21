Сергей Мокрицкий и Юрий Быков возглавят худсовет кинокампуса MovieStart

С 20 по 27 июля в рамках Второго открытого фестиваля популярных киножанров «Хрустальный Источникъ» при поддержке Молодежного центра Союза кинематографистов будет организован кинокампус для начинающих кинематографистов MovieStart. В его рамках проведут съемки 4-х короткометражных игровых фильмов, мастер-классы и показы готовых лент. Лучшие фильмы, снятые в кинокампусе, представят зрителям на закрытии кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ».

Худсовет кинокампуса возглавят режиссеры Сергей Мокрицкий и Юрий Быков. Они будут помогать участникам на всех этапах создания проектов. Каждый получит рекомендации по драматургической структуре сценария, характерам и диалогам, раскадровкам, операторской работе, кастингу, выбору локаций и монтажу. Мастер-классы для участников кинокампуса проведут популярные актрисы театра и кино − Ольга Будина и Ольга Прокофьева. Также начинающие кинематографисты смогут пригласить на съемки своих короткометражных фильмов известных актеров, принимающих участие в кинофестивале.

Молодым кинематографистам, желающим принять участие в проекте, необходимо подготовить оригинальный сценарий короткометражного фильма, сюжет которого связан со Ставропольским Краем. Участие в кинокампусе бесплатное. Для операторов, актеров, продюсеров и всех, чья профессия связана с кино, есть возможность присоединиться к работе в команде над одним из сценариев. Победители получат подарки и поддержку от организаторов и партнеров, а также возможность сотрудничества с Молодежным центром Союза кинематографистов РФ.

Первый кинокампус MovieStart был успешно проведен Молодежным центром Союза кинематографистов на IV международном кинофестивале Cine Volna в сентябре 2018 года в Аликанте (Испания). В проекте приняло участие более 60 кинематографистов из России и Испании, и было снято 10 короткометражных фильмов. Художественным руководителем кампуса выступил режиссер Николай Лебедев.

Подать заявку на участие можно до 7 июля 2019 года.

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21.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Молодежный центр Союза кинематографистов РФ