На юге России должны появиться кинокластеры

На Российском инвестиционном форуме в Сочи правительство Ростовской области, Агентство стратегических инициатив и Ассоциация продюсеров кино и телевидени (АПКиТ) планируют подписать соглашение о создании в регионе первого южного кинокластера. Реализовывать проект будет инвестор: в ближайшее время ему будет предложен участок для возведения на нем киногородка. Ранее планировалось, что это будут земли близ станицы Старочеркасской, однако теперь говорится об участке рядом с городом Азовом.

Предполагается, что на территории кинокластера построят декорации, воссоздающие несколько улиц самых известных городов мира. Область поучаствует в реализации проекта организационно: выделением и оформлением земельного участка и организацией транспортной доступности к нему. При этом регион пока не изъявил желания запускать у себя рибейты – систему частичного возмещения расходов кинематографистов из местного бюджета. Чего не скажешь о соседней с Ростовом Астраханской области, в которой в 2017 году будет создана кинокомиссия и запущена система денежных возмещений.

Снимать на юге России действительно выгодно: здесь есть живописные места, а также много длинных солнечных дней, не ограничивающих работу кинематографистов. Впервые о появлении кинокластера здесь заговорили еще год назад на ростовском международном кинофестивале Bridge of Arts. Тогда эту тему поднимал главный продюсер кинокомпании «Централ Партнершип» Сергей Багиров.

27.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российская газета