«Киномакс» предложит льготные цены на билеты зрителям, вакцинированным от COVID-19

Cеть кинотеатров «Киномакс» − одна из крупнейших на рынке кинопоказа в России − вводит специальные льготные цены для категории посетителей, которые уже прошли вакцинацию от COVID-19. Акция организована в поддержку уже существующих мер по обеспечению безопасности здоровья своих гостей. При предъявлении в кассах кинотеатров сети «Киномакс» прививочного сертификата с отметкой о прохождении вакцинации от COVID-19 и документа, удостоверяющего личность держателя сертификата, гость получает возможность купить билет по специальной цене.

Стоимость льготных билетов в кинотеатрах сети будет отличаться и варьироваться в интервале от 100 до 180 рублей в регионах и от 140 до 230 рублей в Москве и Московской области. Данное предложение будет действовать в течение всего дня на ежедневой основе и доступно для покупки билетов на все фильмы, за исключением фильмов первой недели проката.

На сегодняшний день «Киномакс» − первая компания в культурно-развлекательной отрасли и на российском кинотеатральном рынке, которая приняла решение предоставлять преференции вакцинированным гражданам.

«Это решение обусловлено желанием скорейшего возвращения к полноценной работе кинотеатров без ограничений, что возможно только при условии наличия иммунитета и выработанных антител у большинства населения. Льготный билет − инструмент поддержи государственной программы вакцинации, инструмент поощрения гостей, прошедших эту процедуру, и возможный гарант безопасности для других гостей кинотеатра, которые еще не переболели коронавирусом», − говорится в сообщении компании.

В сети подчеркивают, что уже сейчас кинотеатры «Киномакса» работают в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и соблюдают все меры безопасности – ограниченная рассадка в залах в рамках установленной нормы субъектов РФ,соблюдение социальной дистанции и масочного режима, контроль за здоровьем сотрудников, антибактериальная обработка и усиленный воздухообмен в фойе и кинозалах.

Сегодня «Киномакс» занимает 9% рынка кинопоказа в России. Сеть насчитывает 36 современных кинотеатров в 23 городах России и 270 экранов. 10 кинотеатров оснащены оборудованием IMAX, 16 залов − D-BOX с креслами с уникальной запатентованной технологией, синхронизирующей движение на экране с движением кресла, 10 залов − Dolby ATMOS. «Киномакс» посещают порядка 10 миллионов гостей в год.

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04.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Киномакс