«Киномакс» объявил о решении открыть еще 100 кинозалов в течение трех лет

В ближайшие три года сеть кинотеатров «Киномакс» намерена открыть до 10 новых многозальных кинотеатров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на слова руководителей сети. Таким образом, общее число ее залов должно увеличиться примерно на сотню. Сейчас оно составляет 235 штук. Сеть, по ее собственным прогнозам, к концу 2017 года будет занимать примерно 7,5% рынка кинопоказа, а в 2018-м сможет претендовать на 9%.

«Киномакс» хочет развиваться быстрее конкурентов и быстрее рынка. Первые четыре новых кинотеатра откроются уже в 2018 году: это будут два новых объекта в Москве, один в Ростове и один во Владивостоке. В трех будущих мультиплексах предусмотрены залы формата IMAX, причем IMAX в «Киномаксе» на Каширском шоссе в рекламных проспектах девелопера торгового центра анонсируется как самый большой в России. С новыми площадками «Киномакс» становится вторым по числу залов партнером IMAX в России и вторым по общему числу киноэкранов в стране. Лидирует в этих списках объединенная сеть «Синема Парка» и «Формулы Кино», которая, к тому же, по официально не подтвержденным данным, рассматривает вопрос присоединения к себе киносети Mori Cinema.

Гендиректор киносети Дмитрий Нартов сообщил «Коммерсанту», что в 2016 году выручка АО «Киномакс» составила 3,7 млрд руб., а чистая прибыль – 32 млн руб. В 2018 году компания рассчитывает на то, что она станет зарабатывать на 15% больше. Для этого, по подсчетам аналитиков, «Киномакс» может вложить в свое развитие около 366 млн руб.

28.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ