«КиноПоиск HD» запускает «Марафон сценаристов»

«КиноПоиск HD» в партнерстве со сценарной школой «Лига кино» и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявляют о запуске «Марафона сценаристов». Это конкурс и образовательная программа, победители которых смогут присоединиться к команде сценаристов, сотрудничающих с онлайн-кинотеатром, и создавать для него проекты.

«Индустрия стриминговых видеосервисов в России молода, и сценаристов платформенных фильмов и сериалов в ней пока не так много, − рассказывает директор по контенту «КиноПоиск HD» Ольга Филипук. − Мы хотим, чтобы талантливые молодые авторы освоили эту престижную, востребованную сейчас профессию, поэтому не ограничиваем круг участников профессиональными сценаристами. И в рамках образовательной части проекта вместе с ведущими специалистами киноиндустрии будем этому способствовать».

«Марафон сценаристов» будет состоять из четырех этапов. Первый, отборочный, пройдет с 8 апреля по 30 июня: участникам предложат написать историю для нового эпизода популярных на «КиноПоиск HD» сериалов самых разных жанров. Во время второго этапа прошедшие отбор займутся созданием заявки на оригинальный сериал и на Q&A-сессиях встретятся с ведущими продюсерами, сценаристами и режиссерами.

Оформить заявки в готовые презентации и подготовиться к защите проектов участники, попавшие в шорт-лист конкурса, смогут на онлайн-интенсиве с редакторами «Лиги кино» и командой «КиноПоиск HD».

В рамках марафона обучающие вебинары проведут соучредитель и генеральный продюсер кинокомпании COSMOS studio, сопредседатель Ассоциации продюсеров кино и телевидения, член правления АПКиТ Александр Акопов, главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов, главный редактор компании «Нон-Стоп Продакшн» Антон Токтонов, режиссер, сценарист и продюсер Юрий Быков, режиссер, сценарист и продюсер Роман Волобуев, сценарист Алексей Караулов и другие.

Финальным этапом станет онлайн-питчинг проектов 10 сентября.

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08.04.2020 Автор: Артур Чачелов