«КиноПоиск» объявил о сотрудничестве с кураторами

Александр Роднянский, Тимур Бекмамбетов, Артем Габрелянов, Дмитрий Сыендук и Егор Лоскутов, Илья Попов, Майя Кузина и Юрий Арабов стали кураторами «КиноПоиска».

Кураторы будут вносить предложения по расширению каталога сервиса и линейки оригинальных проектов: от рекомендаций по мировым кино- и сериальным трендам до идей в области локального производства и поиска новых перспективных имен, которые могут быть интересны подписчикам. Кураторы также будут в разных форматах взаимодействовать с аудиторией и участвовать в образовательных проектах сервиса.

Партнерство с лидерами и ведущими экспертами киноиндустрии позволит создать правильный баланс технологий и творческого подхода в развитии «КиноПоиска».

«Мы очень рады, что лидеры индустрии стали союзниками «КиноПоиска» и вместе с нами будут работать над развитием сервиса. Опыт и экспертиза кураторов поможет нашим подписчикам еще лучше ориентироваться в мире кино, а нашей команде — повысить планку качества в поиске и создании востребованных актуальных историй, — говорит директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.

Каждый куратор будет работать в рамках отдельного жанрового направления:

● Авторское кино — Александр Роднянский, член Американской киноакадемии, продюсер более 50 фильмов и сериалов;

● Фантастика и фэнтези — Тимур Бекмамбетов, продюсер и режиссер и создатель формата скринлайф, где действие фильма происходит на экране компьютеров и смартфонов;

● Драма — Юрий Арабов, сценарист, лауреат Каннского кинофестиваля за сценарий фильма МОЛОХ;

● Комиксы — Артем Габрелянов, основатель комикс-издательства Bubble, продюсер и сценарист фильма;

● Взрослая анимация — видеоблогеры Дмитрий Сыендук (перевел на русский язык и озвучил сериал «Рик и Морти») и Егор Лоскутов, создатель анимационного альманаха «Я это уже видел»;

● Документальное кино — Майя Кузина, куратор, кинопродюсер, ранее занимала позиции продюсера фестиваля «Артдокфест» и куратора спецпроектов Центра документального кино;

● Детская анимация — Илья Попов, основатель группы компаний «Рики», соавтор идеи сериала «Смешарики», президент Ассоциации анимационного кино России.

Состав команды кураторов «КиноПоиска» может быть расширен. Так, например, в ближайшее время появится куратор в сегменте «комедии».

09.04.2021 Автор: Артур Чачелов