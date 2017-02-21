102-й Кинорынок: финальная программа

102-й Российский Кинорынок пройдет с 26 февраля по 1 марта 2017 года в Москве, в Деловом центре отеля «Рэдиссон Славянская» (м. «Киевская»). Заезд участников состоится 26 февраля.

Программа мероприятия сформирована: она включает в себя презентации 13 дистрибьюторских компаний и одно выездное мероприятие, 6 показов кинофильмов (включая релизы от WDSSPR, UPI, ЦПШ, «Каро Премьер»), компактную деловую часть. Впрочем, как это обычно и бывает, программа может незначительно меняться уже по ходу кинофорума. ​

ФИНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 102-го КИНОРЫНКА (вариант 21.02.2017):

26 февраля, воскресенье

Застройка, репетиции, возможен заезд в гостиницу с 14:00

15:00 – 18:00 Регистрация участников.

27 февраля, понедельник

1 этаж Делового центра, «Рэдиссон Славянская»

09:30 – 18:00 Регистрация участников

Деловая программа («Зал Толстой», 2 этаж):

11:00 Семинар компании «Тикет Софт»: «Инновационные решения для оборудования касс и Интернет продаж для соответствия новому законодательству по работе с ФР и БСО (54 ФЗ, 290 ФЗ) и увеличения доходности кинотеатра». Спикер: ведущий эксперт по билетным и клубным системам, директор Ticket Soft Сергей Борисович Кравцов.

13:30 Автоматические терминалы от Московского Кредитного Банка и Сканеры на вход в зрительный зал от Рамблер.Кассы и UCS.

14:15 Рабочая встреча Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии оператора ЕАИС с демонстраторами.

15:30 Закрытое мероприятие компании «Киноплан»: «Каким будет ваш кинотеатр в 2019 году? Давайте обсудим».

Программа презентаций (Конференц-зал):

10:30 Презентация компании «Кинологистика».

11:15 Презентация компании «Экспонента».

12:20 Презентация компании «Парадиз».

13:30 Презентация компании «Люксор Дистрибьюшн».

Показ фильма О ЛЮБВИ режиссера Владимира Бортко.

15:40 Презентация компании MEGOGO Distribution.

17:30 Презентация компании WDSSPR (время начала уточняется).

Все презентации осуществляются с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

28 февраля, вторник

1 этаж Делового центра, «Рэдиссон Славянская»

10:00 – 18:00 Регистрация участников

Программа презентаций (Конференц-зал):

11:00 Презентация компании «Каропрокат».

13:45 Презентация компании «Наше кино».

16:00 Презентация компании Universal. Показ двух фильмов.

Все презентации осуществляются с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

1 марта, среда

1 этаж Делового центра, «Рэдиссон Славянская»

10:00 – 18:00 Регистрация участников

Программа презентаций (Конференц-зал):

10:15 Презентация компании «Капелла Фильм».

11:00 Презентация компании «Каро Премьер». Показ фильма.

14:30 Презентация компании Bazelevs Distrubution.

16:00 Презентация компании «Централ Партнешип».

20:00 Выездное мероприятие от компании «Парадиз». Подробности будут опубликованы позже.

Все презентации осуществляются с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

2 марта, четверг

Выезд из гостиницы до 12:00

Уважаемые участники! Во время перерывов вы можете выбрать место для ланча или обеда в ресторанах гостиницы «Рэдиссон» на линии 1-го этажа: РЕСТОРАН MUKUZANI, РЕСТОРАН SUMOSAN, РЕСТОРАН «ТАЛАВЕРА».

21.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинорынок