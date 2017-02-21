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102-й Кинорынок: финальная программа

13 презентаций, 6 кинопоказов, деловая программа

102-й Российский Кинорынок пройдет с 26 февраля по 1 марта 2017 года в Москве, в Деловом центре отеля «Рэдиссон Славянская» (м. «Киевская»). Заезд участников состоится 26 февраля. 

Программа мероприятия сформирована: она включает в себя презентации 13 дистрибьюторских компаний и одно выездное мероприятие, 6 показов кинофильмов (включая релизы от WDSSPR, UPI, ЦПШ, «Каро Премьер»), компактную деловую часть. Впрочем, как это обычно и бывает, программа может незначительно меняться уже по ходу кинофорума.   ​  

 

ФИНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 102-го КИНОРЫНКА (вариант 21.02.2017):

26 февраля, воскресенье
Застройка, репетиции, возможен заезд в гостиницу с 14:00 
15:00 – 18:00  Регистрация участников. 

27 февраля, понедельник 

1 этаж Делового центра, «Рэдиссон Славянская»
09:30 – 18:00 Регистрация участников 

Деловая программа («Зал Толстой», 2 этаж):
11:00 Семинар компании «Тикет Софт»: «Инновационные решения для оборудования касс и Интернет продаж для соответствия новому законодательству по работе с ФР и БСО (54 ФЗ, 290 ФЗ) и увеличения доходности кинотеатра». Спикер: ведущий эксперт по билетным и клубным системам, директор Ticket Soft Сергей Борисович Кравцов.
13:30 Автоматические терминалы от Московского Кредитного Банка и Сканеры на вход в зрительный зал от Рамблер.Кассы и UCS.
14:15 Рабочая встреча Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии оператора ЕАИС с демонстраторами.
15:30 Закрытое мероприятие компании «Киноплан»: «Каким будет ваш кинотеатр в 2019 году? Давайте обсудим».

Программа презентаций (Конференц-зал):
10:30 Презентация компании «Кинологистика».
11:15 Презентация компании «Экспонента».
12:20 Презентация компании «Парадиз».
13:30 Презентация компании «Люксор Дистрибьюшн».
Показ фильма О ЛЮБВИ режиссера Владимира Бортко.
15:40 Презентация компании MEGOGO Distribution.
17:30 Презентация компании WDSSPR (время начала уточняется).  

Все презентации осуществляются с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 

28 февраля, вторник

1 этаж Делового центра, «Рэдиссон Славянская»
10:00 – 18:00 Регистрация участников 

Программа презентаций (Конференц-зал):
11:00 Презентация компании «Каропрокат».
13:45 Презентация компании «Наше кино».
16:00 Презентация компании Universal. Показ двух фильмов.

Все презентации осуществляются с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 

1 марта, среда

1 этаж Делового центра, «Рэдиссон Славянская»
10:00 – 18:00 Регистрация участников

Программа презентаций (Конференц-зал):
10:15 Презентация компании «Капелла Фильм».
11:00 Презентация компании «Каро Премьер». Показ фильма.
14:30 Презентация компании Bazelevs Distrubution.
16:00 Презентация компании «Централ Партнешип»
20:00 Выездное мероприятие от компании «Парадиз». Подробности будут опубликованы позже.

Все презентации осуществляются с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 

2 марта, четверг
Выезд из гостиницы до 12:00

Уважаемые участники! Во время перерывов вы можете выбрать место для ланча или обеда в ресторанах гостиницы «Рэдиссон» на линии 1-го этажа: РЕСТОРАН MUKUZANI, РЕСТОРАН SUMOSAN, РЕСТОРАН «ТАЛАВЕРА».

21.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинорынок

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