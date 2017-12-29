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Российский Кинорынок меняет место дислокации в Москве

Апрельский форум пройдет на новой площадке в самом центре столицы

Вместе с кардинальной сменой традиционных сроков проведения весеннего Кинорынка организаторы поменяли и место его проведения. 105-й Российский Кинорынок пройдет в период с 15 по 20 апреля в конференц-пространстве Правительства Москвы на Новом Арбате. Новая площадка включает большое пространство для стендов, организации индустриальной зоны, ивентов и кейтеринга, но ее главным достоинством является большой зал почти на тысячу мест. В связи со сменой площадки гостям Кинорынка будут предложены и новые объекты для проживания в период проведения мероприятия.

О содержательной части 105-го Российского Кинорынка говорить пока рано. Организаторы надеются, что новые сроки проведения, приближенные к началу сезона летних блокбастеров в кинопрокате, позволят усилить состав участников кинофорума и презентации, а также привлекут на площадку игроков рынка, которые ранее по разным причинам не имели желания или возможности представлять свои продукты на Кинорынках в начале весны. 

29.12.2017 Автор: Артур Чачелов

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