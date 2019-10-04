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АПКиТ и «Арка» проведут второй «Баттл киношкол»

Соревнование, как и в прошлом году, состоится в формате питчинга проектов

Ассоциация продюсеров кино и телевидения и Высшая школа кино «Арка» проведут второй «Баттл киношкол» 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба АПКиТ. Соревнование, как и в прошлом году, состоится в формате питчинга проектов выпускников ведущих киношкол России. Их будут рассматривать руководители кинокомпаний, входящих в АПКиТ: на текущий момент это 33 организации из числа крупнейших российских производителей аудиовизуального контента. 

Заявки от учебных заведений на участие в «Баттле киношкол» принимаются до 14 октября включительно на e-mail kinokubok@gmail.com. Каждая киношкола вправе выдвинуть два проекта своих выпускников – полнометражный фильм и сериал, которые оценивает, как лучшие работы, созданные в минувшем учебном году. Питчинг состоится 24 октября в киностудии «Амедиа», которая остается партнером мероприятия и второй год подряд будет оказывать поддержку в его проведении.   

Напомним, что жюри рассматривает проект, не зная выпускником какой киношколы является его автор. Продюсер, голосуя, выражает готовность рассмотреть возможность сотрудничества с ним. Одновременно один голос становится одним баллом для киношколы, чьим выпускником проект создан. У каждого члена жюри всего пять карточек, то есть в ходе смотра он может отдать свой голос только за пять проектов. Если проект одновременно получает несколько голосов, то уже его автор выбирает, с какой именно кинокомпанией он вступит в переговоры о возможности сотрудничества. Мероприятие завершится подсчетом баллов в зачете киношколы – сколько их всего набрали ее выпускники. Учебному заведению, у которого в итоге окажется больше всего баллов, будет вручен переходящий Кубок. При равенстве баллов у двух (и более) киношкол – жюри выберет победителя открытым голосованием.

Задача мероприятия остается прежней − дать выпускникам киношкол возможность презентовать свои проекты ведущим российским кинопродюсерам, которые, в свою очередь, могут найти для себя новых талантливых авторов и идеи к экранизации.  

В 2018 году победителем «Баттла киношкол» стала Высшая школа кино «Арка».

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04.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: АПКиТ

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