Киностудия Горького намерена открыть детскую киношколу

На базе Киностудии имени Горького может появиться детская киношкола. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова генерального директора студии Юлианны Слащевой. Опланах по организации учебного заведения она рассказала накануне, на открытой лекции в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

В новой киношколе будет организовано четыре курса. «Там будет сценарный курс, операторский курс, режиссерский и актерский. Мы будем в этих направлениях детей развивать», − уточнила Слащева.

О сроках появления киношколы она не сообщила.

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05.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС