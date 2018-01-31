«Киносоюз» хочет подать в суд на Минкультуры

Общественная организация кинематографистов «Киносоюз» выпустила заявление, осуждающее политику российского Министерства культуры в отношении выдачи прокатных удостоверений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте объединения. «Киносоюз» утверждает, что институт прокатных удостоверений в России используется как инструмент цензуры, и требует ввести уведомительный порядок их получения.

В заявлении «Киносоюза», которое подписали Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Борис Хлебников, Виталий Манский, Марина Разбежкина, Андрей Плахов, Алексей Федорченко, Олег Березин, Евгений Гиндилис и Владимир Котт, говорится, что существующий порядок выдачи прокаток дает «отдельным «влиятельным» лицам возможность по своему усмотрению переносить выпуск фильмов или вовсе не выпускать их». Авторы уверены, что подобные решения в праве принимать только судебные органы. В связи с этим «Киносоюз» намерен подать в суд на Минкультуры по факту использования прокатных удостоверений в качестве инструмента цензуры».

«Киносоюз» – общественная организация, альтернативная Союзу кинематографистов России, объединившая кинодеятелей, не согласных с политикой руководства Союза кинематографистов. Она была образована в 2010 году, ее возглавляет режиссер Алексей Попогребский.

31.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Киносоюз