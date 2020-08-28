Роспотребнадзор подумает о «Кинотавре»

У властей Краснодарского края есть обеспокоенность, касающаяся будущего проведения в регионе кинофестиваля «Кинотавр» в условиях пандемии. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова в ходе онлайн-конференции, которая состоялась на проходящем сейчас сахалинском кинофестивале «Край света». Любимова отметила, что проблемой безопасности проведения мероприятия такого уровня и размаха, Минкультуры занимается совместно с Роспотребнадзором. Ведомства планируют проработать особые правила для организаторов, гостей и участников киносмотра.

«Отдельно будем очень аккуратно по «Кинотавру» проговаривать и готовить с Роспотребнадзором, − цитирует министра культуры ТАСС, − мы направили письма, есть определенная обеспокоенность у региона, просто потому, что ни у кого нет опыта, как подобного рода мероприятие провести безопасно».

Любимова отметила, что «Кинотавр» ежегодно представляет срез отечественного кинематографа, а потому его проведение важно. Напомним, в этом году фестиваль в Сочи пройдет в усеченном, но все-таки традиционном формате. Его проведут с 11 по 18 сентября. На фестивале будут проведены два конкурса (основной и короткого метра) и деловая программа в виде питчинга новых сериалов. Планируются также традиционные кинопоказы новых российских фильмов на площади перед Зимним театром.

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28.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС